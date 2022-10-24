Тхэквондо. Гран-при 2022 в Манчестере: видео и результаты

Третий этап Гран-при 2022 по тхэквондо прошел в Манчестере 21 — 23 октября. Он стал вторым турниром, по итогам которого начислялись баллы в квалификационный рейтинг отбора на Олимпийские игры в Париже 2024. Победа в каждой из 8 весовых категорий (по 4 у мужчин и женщин) приносила 60 очков, за второе место начислялось 36 очков, за третье-четвертое — 21.6.

В итоге, по сумме двух зачетных этапов Гран-при (в Париже и Манчестере) добавили в рейтинг максимально возможную сумму только две спортсменки. Первая из них — чемпионка Токио 2020 в легчайшем весе Панипак Вонгпаттанакит. На додянге Regional Arena тхэквондистка из Таиланда не оставила шансов соперницам в категории до 49 кг. В четвертьфинале Вонгпаттанакит победила бронзового призер Игр Авишаг Семберг (Израиль), в полуфинале доминировала в поединке с китаянкой Цин Гуо, а в главном бою, как и в Париже, взяла верх над чемпионкой Европы Мерве Динчел из Турции. Улучшила свою позицию в олимпийской квалификационной гонке и вице-чемпионка Токио 2020 Адриана Серезо: в Манчестере испанская спортсменка поделила третье-четвертое место с Цин Гуо.

В категории до 57 кг Зонши Лао из Китая продолжила свой выдающийся сезон. Тхэквондистка из Поднебесной выиграла все три этапа Гран-при 2022, в том числе не дававший баллов в рейтинг Парижа 2024 турнир в Риме (на нем тестировали новую систему судейства). В манчестерском финале Лао подавила активностью на старте британскую легенду Джейд Джонс (в ее активе два олимпийских золота), а затем, используя преимущество в габаритах (китаянка на 12 см выше), удержала преимущество. Стадией ранее Зонши победила набирающую форму чемпионку Игр в Токио Анастасию Золотик из США. Призовое место с ней поделила обладательница бронзы Игр 2020 Хатидже Кюбра Ильгун из Турции.

В весе до 67 кг единственной из олимпийских медалисток, кому удалось попасть в призы, стала Лорен Уильямс. Вице-чемпионка Токио 2020 из Великобритании в полуфинале уступила принципиальной сопернице — победительнице этапа Гран-при в Риме Магде Вьет-Энен из Франции. Последняя в главном поединке дня уверенно победила Александру Перишич из Сербии. Впервые в призах помимо представительницы Балкан оказалась Петра Столбова из Чехии.

В категории свыше 67 кг Гран-при в Манчестере стал звездным часом для Лорены Брандль. Тхэквондистка из Германии выбила из борьбы всех сильнейших: чемпионку Европы 2021 в категории до 73 кг Ребекку Макгоуэн из Великобритании, ее соотечественницу — трехкратную чемпионку мира Бьянку Уокден-Кук, а затем и финалистку континентального чемпионата 2022 Александру Ковальчук из Польши. В поединке за первое место Брандль нанесла решающий удар ногой в корпус с разворота в последнем раунде. Вновь (как и на Гран-при в Париже) осталась второй француженка Алтея Лорен.

У мужчин в Великобритании заявили о себе родоначальники тхэквондо из Южной Кореи. В самой легкой весовой категории до 58 кг 17-летний Пак Тхэ Джун в полуфинале был куда быстрее своего звездного оппонента — олимпийского чемпиона из Италии Вито Дель-Аквила. В параллельном поединке ирландец Джек Вулли, стадией ранее оставивший все силы в бою против чемпиона Европы и Гран-при в Париже Сириана Раве из Франции, уступил Мохамеду Жендуби. Однако в финале и серебряный призер Токио 2020 из Туниса ничего не смог поделать с Пак Тхэ Джуном. Южнокорейский тинейджер продемонстрировал исключительный бойцовский интеллект и умение приспосабливаться к манере соперника.

На категорию выше (до 68 кг) главная надежда мужской сборной Великобритании — финалист Токио 2020 Брэдли Синден — был вынужден прекратить борьбу в полуфинале из-за травмы. Однако его соперник Заид Карим из Иордании итоговой победы не добился: Джин Джун Хо из Южной Кореи был сильнее. Третье место с Синденом поделил Хальфани Харрис из США. Его главное достижение на турнире — победа над бронзовым призером Олимпийских игр из Турции Хаканом Речбером в четвертьфинале.

Третью победу Южной Корее в Манчестере принес Су Джун Ву. В категории до 80 кг он прервал победную серию итальянца Симоне Алессио (первые места на чемпионате Европы и двух этапах Гран-при) в равном поединке, завершившемся со счетом 7:6. Ранее тхэквондист с Апеннин в полуфинале был сильнее еще одного спортсмена из Южной Кореи — Хван Намгуна. Последний ранее выбил из сетки вице-чемпиона Токио 2020 Салеха аш-Шарабати (Иордания). Бронзовый призер Игр Сеиф Иса из Египта также в четвертьфинале уступил Фирасу Катуси. Тхэквондист из Туниса поделил итоговое третье место с Хван Намгуном.

И только у супертяжей родоначальники тхэквондо остались без призов. Победу в весовой категории свыше 80 кг одержал бронзовый призер Рио 2016 Майкон Сикейра из Бразилии, второе место занял Кэйден Каннингем из Великобритании. В полуфиналах им уступили чемпион Европы 2022 Эмре Атешли (Турция) и олимпийский чемпион 2016 Шейк Сиссе (Кот-д'Ивуар).

Повторы всех поединков Гран-при по тхэквондо 2022 в Манчестере смотрите на Olympic Channel