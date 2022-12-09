Бобслей и скелетон. Чемпионат мира по разгону — 2022. Историческое событие в Лейк-Плэсиде

В преддверии третьего этапа Кубка мира — 2022/23 в американском Лейк-Плэсиде пройдет чемпионат мира по разгону бобслея и скелетона. Это зрелищное мероприятие состоит из шести дициплин: разгон скелетона у мужчин и женщин, боба среди женщин и двоек, боба среди четверок, а также монобоба у женщин.

В скелетоне соревнования пройдут впервые в истории, а вот бобслеисты уже соперничали в этой дисциплине. В 2013 году в канадском Калгари прошел чемпионат мира, в котором отличилась двукратная олимпийская чемпионка Хезер Мойс. Вообще тогда очень отличились хозяева, а турнир транслировался по местному телевидению в прямом эфире и имел большой успех. Интересно и то, что в 2016 году в Румынии прошел летний чемпионат мира по разгону.

Каждая страна в Лейк-Плэсиде может выставить не более трех команд/спортсменов в каждой дисциплине. Подробное расписание можно посмотреть здесь. Если вас интересуют правила соревнования, ознакомьтесь с этим документом.

Что касается трансляций, следите за ними на официальном Youtube-канале, начало 10 и 11 декабря в 1:55 по московскому времени.

Этап КМ в Лейк-Плэсиде пройдет вслед за чемпионатом мира по разгону 16-18 декабря.