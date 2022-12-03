Санный спорт. Кубок мира — 2022/23. Расписание и результаты

Стартовал Кубок мирапо санному спорту в новом сезоне-2022/23, который пройдёт с 3 декабря по 26 февраля. Этот период включит в себя в том числе январский этап в латвийской Сигулде, совмещенный с чемпионатом Европы, а турнир в немецком Оберхофе в конце января станет одновременно чемпионатом мира. Сезон начался в австрийском Инсбруке, завершится он в немцеком Винтерберге.

Стоит отметить, что это постолимпийский сезон. Пекин-2022 подарил очень своеобразные результаты, показавшие полное доминирование немецкой команды. В четырех медальных дисциплинах сборная завоевала четыре золота и два серебра. Феноменальный результат! Но чемпионы из Германии не молодеют, участвуя уже во многих Олимпиадах подряд, а за ними в очереди уже стоят новые имена, в том числе внутри национальной команды. Намечается ли в санном спорте смена поколений — один из лейтмотивов этого сезона.

Olympics представляет расписание и результаты Кубка мира по санному спорту в сезоне-2022/23.

Все результаты сезона на официальном сайте FIL-Luge

Расписание и результаты Кубка мира по санному спорту в сезоне-2022/23

3 – 4 декабря. 1-й этап. Инсбрук (Австрия). Мужчины. Одиночные соревнования. Женщины. Одиночные соревнования. Двойки. Одиночные соревнования. Спринт

Результаты этапа КМ в Инсбруке

10 – 11 декабря. 2-й этап. Вистлер (США). Мужчины. Одиночные соревнования. Женщины. Одиночные соревнования. Двойки. Одиночные соревнования. Эстафета

Результаты этапа КМ в Вистлере

17 – 18 декабря. 3-й этап. Парк Сити (США). Мужчины. Одиночные соревнования. Спринт. Женщины. Одиночные соревнования. Спринт. Двойки. Одиночные соревнования. Спринт

Результаты этапа КМ в Парк Сити

7 – 8 января. 4-й этап. Сигулда (Латвия). Мужчины. Одиночные соревнования. Женщины. Одиночные соревнования. Двойки. Одиночные соревнования. Эстафета

Результаты этапа КМ в Сигулде

14 – 15 января. 5-й этап. Сигулда (Латвия). Чемпионат Европы. Мужчины. Одиночные соревнования. Спринт. Женщины. Одиночные соревнования. Спринт. Двойки. Одиночные соревнования. Эстафета

Результаты этапа КМ в Сигулде

27 – 29 января. 6-й этап. Оберхоф (Германия). Чемпионат мира. Мужчины. Одиночные соревнования. Женщины. Одиночные соревнования. Двойки. Одиночные соревнования. Спринт. Эстафета

4 – 5 февраля. 8-й этап. Альтенберг (Германия). Мужчины. Одиночные соревнования. Спринт. Женщины. Одиночные соревнования. Спринт. Двойки. Одиночные соревнования. Эстафета

Результаты этапа КМ в Альтенберге

11 – 12 февраля. 8-й этап. Винтерберг (Германия). Мужчины. Одиночные соревнования. Спринт. Женщины. Одиночные соревнования. Спринт. Двойки. Одиночные соревнования. Спринт

Результаты этапа КМ в Винтерберге

18 – 19 февраля. 9-й этап. Санкт-Мориц (Швейцария). Мужчины. Одиночные соревнования. Спринт. Женщины. Одиночные соревнования. Спринт. Двойки. Одиночные соревнования. Эстафета

Результаты этапа КМ в Санкт-Морице

25 – 26 февраля. 10-й этап. Винтерберг (Германия). Мужчины. Одиночные соревнования. Спринт. Женщины. Одиночные соревнования. Спринт. Двойки. Одиночные соревнования. Спринт

Результаты этапа КМ в Винтерберге