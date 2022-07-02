Скейтбординг. Олимпийская квалификация | Pro Tour | Рим | Итоги полуфиналов

В субботу, 2 июля, в Риме прошел полуфинальный раунд первой квалификации к Олимпийским играм в Париже — 2024 по уличному скейтбордингу — World Street Skateboarding Rome 2022. На этой стадии впервые были протестированы новые правила судейства — теперь в зачет идет сумма оценок (по стобалльной шкале) за лучший прокат и два лучших трюка. Однако на итоговый состав финала, который 3 июля в прямом эфире покажет Olympic Channel, этот фактор не повлиял: отобрались все звезды — обладатели наград Токио — 2020 и чемпионы X-Games Japan — 2022.

У женщин доминировала японская школа стрит-скейтбординга: в восьмерке сильнейших сразу пять представительниц Страны восходящего солнца. Особенно впечатляющим в полуфинале получилось выступление бронзового призера Игр Фуны Накаяма: фантастические 90.95 за лучший трюк (чисто исполненный фронтсайд крукид грайнд), солидные 83.40 балла за один из ранов и 78.06 за второй зачетный элемент. В итоге 252.41 — лучшая сумма дня.

Главная соперница японки — опередившая ее на X-Games в Чибе Раисса Леал значительно прибавила по сравнению с полуфинальным раундом и расположилась в таблице на второй позиции. Помимо серебряного призера Игр в Токио Бразилию в финале представит и лидер мирового рейтинга Памела Роса.

Чемпионка Токио — 2020 — 14-летняя Момидзи Нисия приберегла лучшие трюки на воскресенье — полуфинал она закончила пятой. Прорывом дня стал второй заезд юной австралийки Клои Коуэлл: последним трюком она сумела в прямом смысле запрыгнуть в финал.

У мужчин не сумел отобраться в финал серебряный призер Игр Келвин Хофлер. Мастер уличного скейтбординга из Бразилии после болезненного падения во втором заезде остался без необходимого для продолжения борьбы зачетного трюка.

Олимпийский чемпион — 2020 и король предыдущего римского чемпионата мира Юто Хоригоме раскатил гораздо сильнее, чем днем ранее — у него третья сумма дня. Всего 0.4 балла японец уступил другому фавориту любого контеста — Нидже Хьюстону из США. С отрывом лучшим в полуфинале был 21-летний португалец Густаво Рибейро: только ему удалось выполнить и ран, и трюк более чем на 90 баллов.

Блиставший в парке у Колизея на четвертьфинальной стадии француз Орельен Жиро квалифицировался в финал только с шестой суммой. Кумир местной публики — канадец итальянского происхождения Мики Папа до восьмерки сильнейших не добрался. Однако в финале выступит его соотечественник Райан Диченцо.

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