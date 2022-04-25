X Games-2022 в Японии: результаты

С 22 по 24 апреля в Японии впервые в истории прошли X Games — зрелищное событие, сочетающее соревнования по экстремальным видам спорта и урбан-культуру. За полгода до этого одни из главных видов программы культового ивента — скейтбординг и BMX-фристайл — дебютировали в олимпийской программе как раз в Токио. Герои августовских состязаний экстремалов были в центре внимания и на арене стадиона «Зозомарине» в Чибе.

У мужчин в парке для BMX-фристайла блестящую победу одержал главный фаворит — действующий олимпийский чемпион и чемпион мира Логан Мартин. Райдер с Зеленого континента, построивший рампу для отработки трюков на велосипеде у себя во дворе, не показал максимум в квалификации. Там лучшую сумму набрал местный кумир — победитель общего зачета Кубка мира Рим Накамура. На этой же стадии отсеялись многие звезды: серебряный призер Токио-2020 Даниэль Дерс из Венесуэлы был девятым (в решающий раунд проходили восемь спортсменов), а чемпион мира-2019 Брэндон Лупос сорвал оба проката и остался на последней строчке.

В финале Мартин предстал в привычном образе супергероя: Логан летал над рампой, исполняя недостижимые по сложности для соперников трюки, и снял вопросы о чемпионстве уже в первой попытке. Второе место занял чемпион мира-2018 Джастин Дауэлл, третье — у мексиканца Кевина Перасы. Последнего 28-летний австралиец обогнал по числу побед на X-Games — теперь у него их четыре. Единственное, о чем жалел король BMX-фристайла — то, что ему не удалось толком познакомиться с японской культурой, ведь и в Токио, и в Чибе атлеты находились в антиковидном «пузыре».

В скейтбординге у местных болельщиков было больше поводов для радости. Только у мужчин в парке (трюки в чаше-боуле) японцев не было в тройке сильнейших. Победу в этой олимпийской дисциплине одержал бронзовый олимпийский призер в стрите Джаггер Итон из США, второе место занял не входивший в число фаворитов Киран Вулли из Австралии, а третьим остался трагический герой финала — американец Лиам Пэйс. Он лидировал после первой попытки, но повредил лодыжку и на еще два 60-секундных рана выйти не смог. Итон благодаря победе вошел в клуб скейтбордистов-универсалов, в разные годы занимавших первые места на X Games и в стрите, и в парке.

У девушек в аналогичной дисциплине первые две позиции заняли те же японские вундеркинды, что и на Олимпиаде в Токио. Победу (свою первую в рамках X Games) одержала Сакура Йосодзуми, совсем немного ей уступила 13-летняя Хираки Кокона. К ликованию трибун третье место заняла также скейтбордистка из Японии — Мами Тедзука.

В стрите у мужчин даже сокращенный из-за дождя до двух попыток формат финала не смутил Хоригомо Юто. Олимпийский чемпион не только одержал уверенную победу, но и вдохновил юных соотечественников на яркие вторые попытки. В итоге — вновь полностью японский подиум: третье место у Шоры Ширано, второе — у 15-летнего Даики Икеды.

Противостояние школ скейтбординга Японии и Бразилии вышло на первый план у девушек в стрите. Из финальной восьмерки по три спортсменки представляли именно эти две страны. В борьбе за победу также только десятые доли балла отделили Раиссу Леаль от Фуна Накаямы. Чемпионский титул X Games достался серебряной медалистке Токио-2020 из Бразилии. Через плотные ряды южноамериканских и японских скейтбордисток прорваться в тройку сумела австралийка Клои Коуэлл.