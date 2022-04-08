BMX-фристайл. Расписание главных соревнований в мире в 2022 году

В первом после дебюта BMX-фристайла в программе Олимпийских игр сезоне календарь соревнований (или как их чаще называют сами спортсмены контестов) чрезвычайно насыщенный. Первыми событиями года станут чемпионат Океании в Австралии 10 апреля (там выступит чемпион Токио-2020 Логан Мартин) и соревнования сильнейших европейских райдеров в гигантском экстрим-парке Area-51 в Эйндховене (Нидерланды) 18 апреля. На экваторе сезона состоится один из двух самых престижных ивентов в мире BMX-фристайла — чемпионат Европы в Мюнхене (11-13 августа) — титулы, добытые в Москве в 2021 году, в Германии будут защищать француз Антони Жанжан и швейцарка Никита Дюкарроз. Закрывает год главное событие — чемпионат мира в Абу-Даби (ОАЭ) 9-13 ноября, одной из главных интриг которого будут соревнования у женщин — у них в тройке на последних двух крупнейших событиях были одни и те же три спортсменки.

Olympics представляет полный календарь международных соревнований по BMX-фристайлу в мире и Европе в 2022 году.

BMX-фристайл. Расписание главных соревнований в 2022 году

10 апреля. Чемпионат Океании. Логан, Австралия

18 апреля. Area 51 C1. Эйндховен, Нидерланды

14 мая. Macas Extemo C1. Макас, Эквадор

25 – 29 мая. Кубок мира. Монпелье, Франция

10 – 12 июня. Madrid Urban Sports C1. Мадрид, Испания

15 – 19 июня. Pannonian Challenge C1. Осиек, Хорватия

17 – 19 июня. Bentonville Bike Fest C1. Бентонвилл, США

30 июня – 3 июля. Urban Sessions C1. Брюссель, Бельгия

9 – 10 июля. Vibrations Urbaines de Pessac C1. Пессак, Франция

22 – 23 июля. Undercastle Games C1. Брумов-Бильнице, Чехия

11 – 13 августа. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

16 – 18 сентября. Extreme Barcelona C1. Барселона, Испания

7 – 8 октября. Juegos Odesur C1. Асунсьон, Парагвай

9 – 13 ноября. Чемпионат мира. Абу-Даби, ОАЭ