BMX-фристайл. Чемпионат Европы в Москве. Результаты. Ризаев и Андреев в тройке

В воскресенье, 14 ноября, в Москве состоялись финалы чемпионата Европы по BMX-фристайлу. Контест состоялся в России в первый раз и прошел в специально построенном для проведения соревнований экстремалов крытом BMX-парке на территории «Music Media Dome». Турнир стал самым успешным в истории для команды хозяев. Участник Олимпийских игр в Токио (на дебютных для вида спорта Играх выступали по девять сильнейших мужчин и женщин) Ирек Ризаев занял второе место, бронза у Константина Андреева. Чемпионский титул защитил француз Антони Жанжан. Еще один райдер российской команды — Роман Гилимзянов остановился на стадии квалификации.

В предварительном раунде приняли участие 26 спортсменов, двенадцать из них отбирались в финал. С лучшей суммой (84.83 балла) квалификацию преодолел один из фаворитов — призер чемпионата мира в Монпелье-2021 Марин Рантеш из Хорватии (он тренируется у серебряного призера Олимпиады венесуэльца Даниэля Дерса). Более 80 баллов помимо Рантеша набрали также Ризаев, Жанжан и чемпион Франции Иштван Кэйе.

В финале райдеры представляли более сложную программу — лучшего результата квалификации хватило бы только для пятого места. Каждый из участников выполнил по два заезда: в зачет шел тот, который судьи оценили выше. Лучше всех исполнить все трюки в заезде удалось действующему чемпиону континента Антони Жанжану. Его сумма в 93 балла так и осталась непревзойденной. Константин Андреев сумел значительно прибавить по сравнению с квалификацией (88.16 балла против 78) и ворваться в тройку. Ирек Ризаев в одном из заездов рискнул — итогом стало падение, однако и одной зачетной попытки (88.33 балла) ему хватило для серебряной медали. Результат исторический, ранее высшим достижением для российских райдеров на чемпионате Европы было третье место Елизаветы Посадских в 2019 году.

«Очень рад результату. Заезд удался примерно на 75%. Думаю, сделав все запланированное, стоял бы чуть выше на подиуме. Немного не хватило сил — продолжаем работать», — оценил свое выступление в комментарии для Olympics Ризаев.

Кроме того, вице-чемпион континента отметил атмосферу и организацию соревнований в Москве:

«Домашние стены и правда помогли. Чувствовалась поддержка зрителей! Было приятно видеть своих друзей в паре метров на балкончике прямо перед заездом. Наверное, получился самый крутой ивент в BMX-фристайле за пару лет, если не считать Олимпиаду».

Константин Андреев стал бронзовым призером чемпионата Европы-2021 Фото © Антон Новодережкин/ТАСС

У женщин победу одержала самая звездная спортсменка — бронзовая медалистка Токио-2020 Никита Дюкарроз из Швейцарии. Лара Лессманн из Германии второй чемпионат Европы подряд завершает с серебряной медалью. Замкнула тройку испанка Тереза Фернандес-Миранда.

У российских спортсменок финал не задался: и участница Олимпиады Елизавета Посадских, и чемпионка страны Екатерина Круглова ошиблись в каждом из заездов и не смогли побороться за медали.

Чемпионат Европы по BMX-фристайлу-2021. Москва (Россия). 13-14 ноября. Результаты финалов

Мужчины

1. Антони Жанжан (Франция) — 93.00

2. Ирек Ризаев (Россия) — 88.33

3. Константин Андреев (Россия) — 88.16

...19. Роман Гилимзянов (Россия)

Женщины

1. Никита Дюкарроз (Швейцария) — 93.00

2. Лара Лессманн (Германия) — 84.33

3. Тереза Фернандес-Миранда (Испания) — 81.00

...6. Елизавета Посадских (Россия)

...8. Екатерина Круглова (Россия)

...9. Дарья Набатова (Россия)