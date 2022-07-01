Скейтбординг. Олимпийская квалификация | Pro Tour | Рим | Итоги четвертьфиналов

В пятницу, 1 июля, в Риме прошел четвертьфинальный раунд первой квалификации к Олимпийским играм в Париже — 2024 по уличному скейтбордингу — World Street Skateboarding Rome 2022. Все медалисты Токио — 2020, принимавшие участие в соревнованиях, уверенно отобрались в число 32 райдеров (по 16 у мужчин и женщин), которые продолжат демонстрировать лучшие трюки в полуфинале 2 июля. Его, а также финал 3 июля в прямом эфире покажет Olympic Channel.

У женщин олимпийская чемпионка — 14-летняя Момидзи Нисия из Японии продемонстрировала стабильно высокий уровень — оба своих четвертьфинальных заезда она выполнила более чем на 80 баллов от судей. Опередить ее удалось только соотечественнице — бронзовому призеру Токио — 2020 и X-Games Japan Накаяма Фуна — впечатляющие 83.45 балла уже в первой попытке. Стоит отметить, что в полуфинале ровно половина участниц (8 из 16) будет представлять Японию.

Замкнула тройку лидеров по итогам четвертьфиналов Роос Светслоот из Нидерландов, обладательница серебряной олимпийской медали Раисса Леал — четвертая, еще одна бразильская скейтбордистка — лидирующая в мировом рейтинге Памела Роса — седьмая.

У мужчин больше всех в исполнении трюков на фоне Колизея преуспел француз Орельен Жиро. Любая из двух его попыток принесла бы ему первое место по итогам четвертьфиналов (85.43 и 84.45 балла соответственно). Любимец публики — канадский скейтбордист итальянского происхождения Мики Папа благодаря блестящему первому раунду занял итоговое второе место.

Главный предстартовый фаворит любого контеста — Ниджа Хьюстон из США приберег лучшие трюки до полуфиналов и (возможно) финала — у него четвертый результат. То же самое можно сказать и о двух олимпийских героях: серебряный призер Токио Келвин Хофлер из Бразилии отобрался с восьмого места, а король стрит-скейтбординга (чемпион мира — 2021, Олимпиады и X-Games в Японии) Хоригоме Юто — с одиннадцатой из шестнадцати.

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