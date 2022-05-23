Синхронное плавание. Суперфинал Мировой серии: итоги

20-22 мая в Афинах прошел Суперфинал Мировой серии по синхронному плаванию. Этот турнир стал лишь вторым после этапа в Париже турниром, прошедшим в очном формате.
18-25 июня в Будапеште представители синхронного плавания разыграют награды в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Тем интереснее было посмотреть на соотношение сил в олимпийской столице-2004. Кстати, Афины долгое время не принимали международные состязания. И вот наступила эпоха возвращения соревнований топ-уровня на родину Игр. В прошлом году здесь прошел Суперфинал по водному поло среди женщин, в этот раз пришел черед другой водной дисциплины. Интересно, что в Греции синхронным плаванием занимаются в 80 из 200 плавательных клубов, в планах местной федерации – увеличить их число до 170 и привлечь к занятиям и девочек, и мальчиков.
Говоря о самих результатах Суперфинала, отметим, что тройняшки Александри увезли из родной Греции в Австрию четыре золота. Василики Александри стала лучшей в соло и в технической программе (86,9450 балла), и в произвольной (89,4333 балла). Сестры Василики – Анна-Мария и Эйрини Александри выиграли техническую программу дуэтов (90,4430 балла) и произвольную (91,6000 балла).
В мужском соло, как и в женском, золото досталось одному участнику в обоих видах программы. Фернандо Диас дель Рио Сото первенствовал и в технической (77,9618 балла), и в произвольной (80,3333 балла) программах.
Эмма Гарсия и Пау Рибес принесли команде Испании еще две медали – в микст-дуэте, выиграв также и техническую (83,3138 балла), и произвольную (84,0000 балла) программы.
В соревнованиях групп победительницей Суперфинала в технической программе стала команда США, заработав за выступление 86,1525 балла. Спортсменки Израиля выиграли золото в произвольной программе с 85,1333 балла.
Сборная США также первенствовала в хайлайте (86,8333 балла), а в комбинации победу на радость местной публики отпраздновали хозяйки – 85,9333 балла.
Отметим также успехи команды Казахстана. В технической программе бронзу завоевали группа и Эдуард Ким в мужском соло. Чемпионы мира-2019 в возрасте до 15 лет Жаклин Якимова и Эдуард Ким также стали третьими в технической программе микст-дуэтов, а группа поднялась на второе место в произвольной программе. Также сборная Казахстана заняла третье место в комбинации.
Позади в этом сезоне два этапа Мировой серии в онлайн-формате, один – в оффлайне, а также Суперфинал.
Далее – взрослый чемпионат мира в июне и молодежный и юниорский чемпионаты мира в августе.
Напомним, что по решению Международной федерации плавания спортсмены из России и Беларуси отстранены от участия в соревнованиях под эгидой федерации на неопределенный срок.
Суперфинал Мировой серии по синхронному плаванию. 20-22 мая. Афины, Греция
Итоги
Соло, женщины, техническая программа
1. Василики Александри (Австрия) – 86,9450
2. Анита Альварес (США) – 84,6848
3. Марлен Бойер (Германия) – 80,0743
Соло, женщины, произвольная программа
1. Василики Александри (Австрия) – 89,4333
2. Ирис Тио Касас (Испания) – 88,2000
3. Анита Альварес (США) – 87,1000
Дуэт, техническая программа
1. Анна-Мария Александри – Эйрини Александри (Австрия) – 90,4430
2. Брехье де Браувер – Марлюс Стеенбеек (Нидерланды) – 84,8617
3. Мегуми Филд – Даниелла Рамирес (США) – 84,3622
Дуэт, произвольная программа
1. Анна-Мария Александри – Эйрини Александри (Австрия) – 91,6000
2. Брехье де Браувер – Марлюс Стеенбеек (Нидерланды) – 86,6667
3. Иден Блехер – Шелли Бобрицки (Израиль) – 85,8000
Группа, техническая программа
1. США – 86,1525
2. Израиль – 83,4367
3. Казахстан – 79,2041
Группа, произвольная программа
1. Израиль – 85,1333
2. Казахстан – 81,5333
3. Словакия – 75,7333
Соло, мужчины, техническая программа
1. Фернандо Диас дель Рио Сото (Испания) – 77,9618
2. Кеннет Годе (США) – 74,8963
3. Эдуард Ким (Казахстан) – 74,8478
Соло, мужчины, произвольная программа
1. Фернандо Диас дель Рио Сото (Испания) – 80,3333
2. Николо Ольяри (Италия) – 76,5000
3. Кеннет Годе (США) – 76,4667
Микст-дуэт, техническая программа
1. Эмма Гарсия – Пау Рибес (Испания) – 83,3138
2. Клаудия Колетти – Кеннет Годе (США) – 78,3346
3. Жаклин Якимова – Эдуард Ким (Казахстан) – 78,2740
Микст-дуэт, произвольная программа
1. Эмма Гарсия – Пау Рибес (Испания) – 84,0000
2. Фредерика Сала – Никола Ольяри (Италия) – 82,5667
3. Клаудия Колетти – Кеннет Годе (США) – 80,9333
Хайлайт
1. США – 86,8333
2. Греция – 85,0000
3. Израиль – 84,5677
Комбинация, произвольная программа
1. Греция – 85,9333
2. Израиль – 85,1667
3. Казахстан – 80,8000