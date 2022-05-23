Синхронное плавание. Суперфинал Мировой серии: итоги

20-22 мая в Афинах прошел Суперфинал Мировой серии по синхронному плаванию. Этот турнир стал лишь вторым после этапа в Париже турниром, прошедшим в очном формате.

18-25 июня в Будапеште представители синхронного плавания разыграют награды в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Тем интереснее было посмотреть на соотношение сил в олимпийской столице-2004. Кстати, Афины долгое время не принимали международные состязания. И вот наступила эпоха возвращения соревнований топ-уровня на родину Игр. В прошлом году здесь прошел Суперфинал по водному поло среди женщин, в этот раз пришел черед другой водной дисциплины. Интересно, что в Греции синхронным плаванием занимаются в 80 из 200 плавательных клубов, в планах местной федерации – увеличить их число до 170 и привлечь к занятиям и девочек, и мальчиков.

Говоря о самих результатах Суперфинала, отметим, что тройняшки Александри увезли из родной Греции в Австрию четыре золота. Василики Александри стала лучшей в соло и в технической программе (86,9450 балла), и в произвольной (89,4333 балла). Сестры Василики – Анна-Мария и Эйрини Александри выиграли техническую программу дуэтов (90,4430 балла) и произвольную (91,6000 балла).

В мужском соло, как и в женском, золото досталось одному участнику в обоих видах программы. Фернандо Диас дель Рио Сото первенствовал и в технической (77,9618 балла), и в произвольной (80,3333 балла) программах.

Эмма Гарсия и Пау Рибес принесли команде Испании еще две медали – в микст-дуэте, выиграв также и техническую (83,3138 балла), и произвольную (84,0000 балла) программы.

В соревнованиях групп победительницей Суперфинала в технической программе стала команда США, заработав за выступление 86,1525 балла. Спортсменки Израиля выиграли золото в произвольной программе с 85,1333 балла.

Сборная США также первенствовала в хайлайте (86,8333 балла), а в комбинации победу на радость местной публики отпраздновали хозяйки – 85,9333 балла.

Отметим также успехи команды Казахстана. В технической программе бронзу завоевали группа и Эдуард Ким в мужском соло. Чемпионы мира-2019 в возрасте до 15 лет Жаклин Якимова и Эдуард Ким также стали третьими в технической программе микст-дуэтов, а группа поднялась на второе место в произвольной программе. Также сборная Казахстана заняла третье место в комбинации.

Позади в этом сезоне два этапа Мировой серии в онлайн-формате, один – в оффлайне, а также Суперфинал.

Далее – взрослый чемпионат мира в июне и молодежный и юниорский чемпионаты мира в августе.

Напомним, что по решению Международной федерации плавания спортсмены из России и Беларуси отстранены от участия в соревнованиях под эгидой федерации на неопределенный срок.

Суперфинал Мировой серии по синхронному плаванию. 20-22 мая. Афины, Греция

Итоги

Соло, женщины, техническая программа

1. Василики Александри (Австрия) – 86,9450

2. Анита Альварес (США) – 84,6848

3. Марлен Бойер (Германия) – 80,0743

Соло, женщины, произвольная программа

1. Василики Александри (Австрия) – 89,4333

2. Ирис Тио Касас (Испания) – 88,2000

3. Анита Альварес (США) – 87,1000

Дуэт, техническая программа

1. Анна-Мария Александри – Эйрини Александри (Австрия) – 90,4430

2. Брехье де Браувер – Марлюс Стеенбеек (Нидерланды) – 84,8617

3. Мегуми Филд – Даниелла Рамирес (США) – 84,3622

Дуэт, произвольная программа

1. Анна-Мария Александри – Эйрини Александри (Австрия) – 91,6000

2. Брехье де Браувер – Марлюс Стеенбеек (Нидерланды) – 86,6667

3. Иден Блехер – Шелли Бобрицки (Израиль) – 85,8000

Группа, техническая программа

1. США – 86,1525

2. Израиль – 83,4367

3. Казахстан – 79,2041

Группа, произвольная программа

1. Израиль – 85,1333

2. Казахстан – 81,5333

3. Словакия – 75,7333

Соло, мужчины, техническая программа

1. Фернандо Диас дель Рио Сото (Испания) – 77,9618

2. Кеннет Годе (США) – 74,8963

3. Эдуард Ким (Казахстан) – 74,8478

Соло, мужчины, произвольная программа

1. Фернандо Диас дель Рио Сото (Испания) – 80,3333

2. Николо Ольяри (Италия) – 76,5000

3. Кеннет Годе (США) – 76,4667

Микст-дуэт, техническая программа

1. Эмма Гарсия – Пау Рибес (Испания) – 83,3138

2. Клаудия Колетти – Кеннет Годе (США) – 78,3346

3. Жаклин Якимова – Эдуард Ким (Казахстан) – 78,2740

Микст-дуэт, произвольная программа

1. Эмма Гарсия – Пау Рибес (Испания) – 84,0000

2. Фредерика Сала – Никола Ольяри (Италия) – 82,5667

3. Клаудия Колетти – Кеннет Годе (США) – 80,9333

Хайлайт

1. США – 86,8333

2. Греция – 85,0000

3. Израиль – 84,5677

Комбинация, произвольная программа

1. Греция – 85,9333

2. Израиль – 85,1667

3. Казахстан – 80,8000