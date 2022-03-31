Синхронное плавание. Мировая серия, второй этап: кто участвует, где смотреть

1-3 апреля в столице Франции состоится второй этап Мировой серии по синхронному плаванию. В отличие от первого, который прошел 2 недели назад в он-лайн формате, здесь спортсменки будут соревноваться очно. Добавляет интереса турниру и тот факт, что он пройдет в бассейне Жоржа Вальре. Ранее называвшийся бассейн «Турель» в 1924-м принял олимпийские соревнования по плаванию. Ровно через 100 лет Париж снова примет Игры. Как и в 1924-м, длина бассейна составляет 50 м, а во время соревнований он, так сказать, делится на 2 бассейна.

Местная публика (соревнования пройдут со зрителями) будет болеть за своих. Ива Планекс выиграла произвольную программу на первой этапе Мировой серии в соло. Ив пока далеко до ее соотечественницы Виржини Дидье – самой титулованной французской синхронистки, трехкратной чемпионки мира в соло и бронзового призера Олимпийских игр в дуэте.

Анастасия и Дарья Баяндины, представляющие Францию, стали вторыми в технической программе дуэтов на первом этапе. Правда, заявлены в Париже от страны-хозяйки другие участницы.

В произвольной программе постараются защитить титул победительниц этапа Мировой серии Мегуми Филд и Наталья Вега из США.

Соревнования пройдут в женском и мужском соло, среди дуэтов, среди микст-дуэтов, групп, микст-групп и в микст-хайлайте. В хайлайте в отличие от группы, где 8 участников, выступают 10. Здесь оцениваются акробатические элементы: их в программе должно быть минимум четыре. Поэтому хайлайт зачастую называют «водной акробатикой».

Отметим, что в дисциплинах «микст-группа» и «микст-хайлайт» могут выступать как только женщины, так и женщины и мужчины (до 2 мужчин). Программа турниров по синхронному плаванию постепенно пополняется новыми дисциплинами.

В программе Олимпийских игр-2024 в Париже синхронное плавание будет представлено дуэтами (с 1984 года в программе Игр) и группами (с 1996 года).

Напомним, что по решению Международной федерации плавания от 23 марта спортсмены, представляющие Россию и Беларусь, отстранены от соревнований под эгидой организации на неопределенный срок.

Этап Мировой серии пройдет в бассейне Жоржа Вальре. Ранее называвшийся бассейн «Турель» в 1924-м принял олимпийские соревнования по плаванию Фото © 2005 Getty Images

Синхронное плавание. Мировая серия. Второй этап. 1-3 апреля. Расписание

Время – московское

1 апреля

10.00 – Дуэты, техническая программа

17.15 – Дуэты, произвольная программа

2 апреля

09.45 – Соло, женщины, произвольная программа

09.45 – Соло, мужчины, произвольная программа

16.00 – Соло, женщины, техническая программа

16.00 – Соло, мужчины, техническая программа

20.15 – Микст-хайлайт

21.40 – Микст-группа

3 апреля

10.45 – Микст-дуэт, техническая программа

12.00 – Группа, техническая программа

16.30 – Микст-дуэт, произвольная программа

17.45 – Группа, произвольная программа

Результаты турнира будут доступны здесь.

Смотрите трансляцию соревнований на сайте ФИНА.

Мировая серия вошла в календарь ФИНА, чтобы разнообразить и увеличить количество международных турниров в этом виде спорта. Следующий этап серии пройдет 7-8 мая в он-лайн формате. Его организатором будет Австралия. А последний этап состоится в Афинах 20-22 мая.