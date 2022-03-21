Синхронное плавание. Мировая серия, первый этап: итоги

В минувший уик-энд прошел первый этап Мировой серии по синхронному плаванию. Турнир, который объединяет четыре соревнования, пройдет в режиме он-лайн и офф-лайн. Этап в США и Канаде состоялся в он-лайне.

В первый день участницы и участники исполнили технические программы, во второй – произвольные.

В соло техническую программу выиграла нейтральный атлет Варвара Субботина (по решению Международной федерации плавания спортсмены России и Беларуси выступают в нейтральном статусе и под флагом ФИНА) с суммой 91,5848 балла. Японка Хирота Ицуки стала второй – 82,5916. Одри Ламот из Канады – третьей (82,0037).

У мужчин в этом виде победил Александр Мальцев – 90,4231 балла. Серебро завоевал еще один опытный спортсмен – Фернандо Диаз Дель Рио Сото из Испании – 76,4571. Бронза – у Энрике Руисанчеса Торреса Зайаса из Пуэрто-Рико (53,7147).

В технической программе дуэтов приняли участие 11 пар. Победу одержали Варвара Субботина и Светлана Колесниченко. Их результат составил 93,1321 балла. Сестры Анастасия и Дарья Баяндины, выступающие за Францию – вторые (88,3151). Японки Кавагути Сири и Кобаяси Ута стали третьими (80,2902).

В микст-дуэтах в этот день стали лучшими Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев (90,5697), за ними расположились испанцы Эмма Гарсия и По Рибес – 82,7569, Николь Адриана Торрес Меркадо и Энрике Руисанчес Торрес Зайас из Пуэрто-Рико – третьи (64,1346).

В турнире групп были представлены четыре участника. Команда Франции заняла первое место – 87,7137. Группа из Канады – вторая (83,2592). Группа нейтральных атлетов в составе, выступающем с 2019 года – третья (81,9504).

Во второй день турнира спортсмены и спортсменки представили произвольные программы.

В соло француженка Ив Планекс победила с суммой в 87,4667 балла. Кавазе Юла из Японии стала серебряным призером (84,2667), Эмма Гросвенор из Швейцарии – бронзовым (77,9667).

У мужчин первое место занял Энрике Руисанчес Торрес Зайас (Пуэрто-Рико) – 60,2000.

В турнире дуэтов в этот раз приняли участие 10 пар. Мегуми Филд и Наталья Вега из США выиграли с 84,9000 балла. Хо Йонси и Ли Риен из Республики Корея стали вторыми (84,2000). Нейтральные атлеты Маргарита Кирилюк и Валерия Волосач с 83,733 балла – третьи. Для Валерии этот старт стал первым после восстановления от травмы, полученной в 2019 году.

Среди микст-дуэтов победу одержали Олеся Платонова и Александр Мальцев (91,9000 балла). Дуэт брата и сестры Йотаро и Томоки Сато расположился на второй позиции (82,700). Николь Адриана Торрес Меркадо и Энрике Руисанчес Торрес Зайас из Пуэрто-Рико – третьи (63,2333).

В произвольной программе дуэтов состоялось соперничество команды Канады и команды нейтральных атлетов. Победили представительницы Страны кленового листа – 84,7000 балла. На втором месте – с 83,2333 балла команда независимых атлетов.

В дисциплине «хайлайт» друг другу противостояли хозяйки турнира. Команда США выиграла с суммой в 84,6333 балла, канадки – вторые (82,9667).

Завершился турнир гала-представлением, в котором команды представили свои номера в необычной обстановке в своих домашних бассейнах.

Следующий этап Мировой серии пройдет 1-3 апреля в Париже.