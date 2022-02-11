Пекин-2022. Море эмоций и восхищения Скотти Джеймса в адрес Шона Уайта

На трассе они ярые соперники. Конкуренты, ведущие спор за олимпийское золото.

В пятницу (11 февраля) дюжина финалистов в мужском хафпайпе боролась за медали зимней Олимпиады-2022.

«С самого начала было ясно, что сегодня всех ждет хорошее испытание. Все остальные, 11 парней, здорово показали себя, заявил завоевавший серебро Скотти Джеймс. – Что касается меня, то у меня нет слов. Я искренне счастлив оказаться на пьедестале. Это огромное достижение. Все участники выглядели очень ярко. У меня были несколько иные планы на финише, но уж как есть, так есть. Исключительно рад итоговому результату».

По словам Джеймса, за пределами трассы среди участников царит уважение, хотя соперничать с такими легендами сноуборда, как трехкратный олимпийский чемпион Шон Уайт, всегда было непросто.

«Это было невероятно – выступать здесь и вообще соревноваться с ним долгие годы, – сказал Джеймс вскоре после того, как опередил ставшего четвертым Уайта и завоевал серебро. – Раньше я этого не говорил, но это действительно непросто и интересно, когда ты сражаешься с кем-то вроде Шона Уайта. В молодости он был для меня примером для подражания. Я стремился стать таким, как он».

«На этом уровне я весь отдаюсь борьбе. Я безумно уважаю Уайта, но как участнику соревнований мне словно нужно забыть об уважении, потому что мы оба стараемся достичь результата, – добавил Джеймс. – Для меня это тоже было удивительное путешествие. Удивительные чувства: сперва я восторгался им, а потом мы стали соперниками. Честно говоря, было невероятно быть вместе с тобой здесь в финале и в Пхенчхане... Всего хорошего!»

Когда Джеймс говорил, Уайт находился рядом и мгновенно добавил: «Иначе я себе это и не представлял. На его месте сделал бы то же самое».

Американец и австралиец соперничали долгие годы. Четырьмя годами ранее Джеймс завоевал бронзу, тогда как Уайт выиграл свое третье олимпийское золото.

Подводя черту под своей карьерой, Уайт очень эмоционально высказывался о своем друге и сопернике.

«Очень тобой горжусь. Еще в квалификации, когда меня спрашивали о фаворитах, ты постоянно наступал мне на пятки, и я... прости, сегодня очень эмоциональный вечер, – сказал Уайт, сдерживая слезы. – Горжусь тобой. Честное слово. Видел, как ты выступаешь, и ты просто был бесподобен. Наблюдать, как ты выполняешь на трассе один прием за другим, это было волшебно».

В очередной раз два спортсмена вписали новую главу в историю сноуборда, и сделали это вместе.