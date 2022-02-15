Пекин-2022 | Сноуборд. Анна Гассер выиграла золото в биг эйре последней попыткой
Австрийская спортсменка лишь в самой концовке соревнований сумела опередить Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии
Автор: Артем Лисовский
Фото © 2022 Getty Images
Завершился финал в дисциплине биг эйр соревнований по сноуборду на Олимпийских играх в Пекине. Победительницей стала спортсменка из Австрии Анна Гассер, набравшая 185,50 балла. На втором месте - Зои Садовски-Синннотт из Новой Зеландии (177,00), на третьем - Мурасе Кокомо из Японии (171,50).
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