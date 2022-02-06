Пекин-2022 | Сноуборд. Слоупстайл. Зои Садовски-Синнотт завоевала историческое золото

На Олимпийских играх в Пекине разыграли первый комплект медалей в сноуборде. За награды боролись женщины в дисциплине слоупстайл. И первый же турнир вошел в историю.

Победу одержала новозеландка Зои Садовски-Синнотт. Она стала первой спортсменкой из этой страны, выигравшей золото на зимних Олимпийских играх за всю историю!

Новозеландка заявила о своих притязаниях на самые высокие места еще в субботу, выиграв квалификацию с результатом 86,75. Но в финале она выступила еще ярче. Правда, на пути к победе Садовски-Синнотт пришлось изрядно понервничать. После первой попытки для новозеландки все складывалось хорошо – она шла в лидерах. Но во второй в фавориты сенсационно выбилась американка Джулия Марино, продемонстрировавшая высокий результат – 87,68 баллов. Судьба золота решалась в третьем заезде. И Садовски-Синнот удалось собраться на решающий раунд. Третью попытку новозеландка исполнила блестяще, не допустив ошибок. Как результат – невероятные 92,88 баллов.

Благодаря своему выступлению новозеландка оставила соперниц далеко позади. Марино не смогла исполнить третью попытку столь же впечатляюще, как вторую, набрав лишь 60,35 баллов. Но все же из двойки не выпала, завоевав серебряную медаль. Бронза у Тесс Коади из Австралии, которая была стабильна в двух из трех попыток.

Победа в Пекине стала для Садовски-Синнотт логичным продолжением ее результатов. Ранее новозеландка дважды выиграла чемпионат мира – в 2019 и 2021 годах, а на Олимпийских играх в Пхенчхане стала второй в биг-эйре. И все же золото Игр-2022 – событие особенное.

Хадарин не вышел в финал

Кроме финала у женщин в этот же день состоялась квалификация в слоупстайле у мужчин. Команду ROC представлял Владислав Хадарин. Но как и на Играх в Пхенчзане, ему не удалось выйти финал. Первая попытка оставляла надежды, что спортсмен сможет преодолеть квалификацию. Хадарин сделал ставку не на сложность программы, а на стабильность, и в результате набрал 64,73 баллов, став 13-м. Для попадания в финал представителю ROC не хватило всего одного места.

Улучшить свой результат Хадарину не удалось. Вторую попытку представитель команды ROC провалил. Первый элемент Хадарин прошел чисто, а вот во втором ошибся, допустив падение, после чего потерял скорость, а вместе с ней и шансы преодолеть квалификацию. В итоге представитель команды ROC завершил выступление на 15-м месте, оставшись за бортом финала.

Квалификацию выиграл Су Имин из Китая, удивив мир сноуборда. Спортсмену удалось набрать 86,8 балла, что стало внушительным отрывом от преследователей. Второй результат показал Марк Макморрис из Канады (83,3 балла), третий – Шон Фитцсимонс из США (78,76 баллов). Финал в слоупстайле у мужчин состоится 7 февраля.

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