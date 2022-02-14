Пекин-2022 | Сноуборд. Биг-эйр. Итоги квалификации

На Олимпийских играх в Пекине завершился квалификационный раунд соревнований в экстремальной дисциплине сноуборда – биг-эйре. У женщин лучшую сумму (176.50) за две зачетные попытки из трех на трамплине стадиона «Шоуган» набрала олимпийская чемпионка в слоупстайле Зои Садовски-Синнотт. Первое место по итогам квалификации новозеландской спортсменке принесло блестящее исполнение трюка «дабл корк 1080» (двойное сальто с винтом) с грэбом «мэлон» в третьем раунде. Судьи оценили исполнение на 91 балл ровно – это самый высокий результат дня среди всех участниц.

Второе место квалификации с минимальным отставанием у 17-летней победительницы этапа Кубка мира в Куре Мурасе Кокомо из Японии. Третья сумма дня у ее соотечественницы – Ивабути Рейра (в этом сезоне она также была сильнейшей в биг-эйре на этапе в Стимботе). Продолжат борьбу за медали действующая чемпионка мира Лори Блуэн из Канады (четвертое место) и обладательница золотой олимпийской медали Анна Гасснер из Австрии (шестое). Сенсацией стало неудачное выступление серебряной медалистки Пхенчхана-2018 в биг-эйре Джейми Андерсон из США: 31-летняя спортсменка показала только 15-й результат и не смогла отобраться в финал (в нем выступят 12 лучших). Завершила соревнования и Екатерина Косова. Спортсменка из команды ROC с 63 баллами заняла 26-е место из 29 участниц квалификации.

Полные результаты квалификации в биг-эйр сноуборде у женщин

Финал состоится 15 февраля. Начало в 4:30 по московскому времени.

Владислав Хадарин (ROC) после двух раундов шел на тринадцатом месте, в шаге от попадания в финал... Фото © BILDBYRÅN

Похожий сценарий наблюдался в квалификации и у мужчин. Лучшую сумму (164.75) набрал олимпийский чемпион в слоупстайле Макс Парро из Канады. Всего на четыре балла отстал от него японский сноубордист Отсука Такеру. Замкнул тройку предварительной стадии обладатель золото Пхенчхана-2018 в слоупстайле Редмонд Джерард из США. С трудом квалифицировался в финал чемпион мира-2021 в биг-эйре Марк Макморрис из Канады (у него только восьмая сумма). Самая высокая сумма за отдельную попытку у китайского сноубордиста Су Имина: в первом раунде судьи оценили его трюк на 92.50 балла!

Действующий олимпийский чемпион и соотечественник Макморриса и Парро Себастьян Тутан был вынужден рисковать после не самого удачного первого раунда. В итоге, вторая и третья попытки завершились для него падениями, причем во втором случае Тутан смог покинуть трамплин только с посторонней помощью. В финале звездный канадец не выступит.

Был близок к попаданию в дюжину сильнейших Владислав Хадарин. Спортсмен из команды ROC после двух раундов шел на тринадцатой позиции. Для квалификации в финал 23-летнему экстремалу необходимо было усложнять прыжок и делать его чисто. Воздух Хадарин исполнил отлично, а вот приземление смазал. В итоге, Владислав стал 19-м и завершил выступления.

Полные результаты квалификации в биг-эйр сноуборде у мужчин

Финал состоится 15 февраля. Начало в 8:00 по московскому времени.

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