Пекин-2022 | Прыжки на лыжах с трамплина. Риою Кобаяси завоевал золото на обычном трамплине

Риою Кобаяси из Японии стал первым в соревнованиях на обычном трамплине на Олимпийских играх 2022 в Пекине. Он показал результат 275.0. На второй позиции австриец Мануэль Феттнер (270.8), третьим стал поляк Давид Кубацки (265.9). Евгений Климов из команды ROC на пятой строчке (261.5), Даниил Садреев восьмой (259.4).

Прыгуны на лыжах с трамплина разыграли уже второй комплект медалей на Олимпийских играх в Пекине. Вчера Урша Богатай завоевала золотую медаль в женской индивидуальной дисциплине, а спортсменка ROC Ирина Авакумова стала седьмой. Сегодня в борьбу включились мужчины, и болельщики увидели сразу несколько неожиданных результатов. Победу весьма предсказуемо одержал Риою Кобаяси – один из лидеров нынешнего сезона, выигравший «Турне четырех трамплинов». На втором месте сенсационно оказался 36-летний австриец Мануэль Феттнер, который в последний раз громко заявлял о себе в 2013-м, когда выиграл общий Кубок мира, а на третьем – поляк Давид Кубацки. Интересно, что спортсмены ROC до последнего боролись за медали, но в итоге им немного не повезло: Евгений Климов стал пятым, Данилл Садреев – восьмым.

Первые сюрпризы начались еще накануне во время квалификационных прыжков. Дальше всех улетел норвежец Мариус Линдвик, второе и третье место заняли Роберт Йоханссон и Петр Жила. Кобаяси был только четвертым, а Штефан Крафт пятым. Как мы видим, никто из будущих призеров, кроме японца, не попал даже в топ-5. Слишком уж непредсказуемым казался китайский ветер, который путал попытки многим лидерам.

В решающий день, как показалось, он сыграл в основном на руку спортсменам ROC. После первой попытки сразу три спортсмена было в топ-30: Климов – четвертым, Садреев – седьмым, а Трофимов – 29-м. И если последний вряд ли имел шансы значительно улучшить свою позицию, то первые два точно претендовали на медали. Главные конкуренты не впечатляли результатами – Линдвик, Камил Стох не смогли показать выдающихся прыжков, что дало шансы андердогам. Садрееву очень не повезло с ветром в финальной попытке (хотя первую он прыгнул дальше всех остальных), поэтому он приземлился на промежуточном третьем месте. Конкуренты были рядом, но сразу стало понятно – ниже топ-10 он не опустится. Дальше пришла очередь Климова, он исполнил чуть ли не эталонный прыжок и потеснил Садреева. Уже Евгений стал претендентом на медали в момент, когда оставалось прыгнуть двум спортсменам. Но они не подкачали – сначала Даниил отодвинул на четвертое место Феттнер, а потом потрясающий уровень мастерства показал Кобаяси. Японец не сделал чего-то выдающегося, ему нужно было просто прыгнуть на своем уровне и без ошибок. И он с блеском осуществил задуманное и завоевал первое Олимпийское золото в карьере.

Главным конкурентом Кобаяси перед стартом многие называли Карла Гейгера – немец лидер общего зачета Кубка мира и, возможно, единственный, кто по ходу нынешнего сезона мог навязать борьбу японцу. Но свое выступление он с треском провалил, оказавшись в итоге на 15 строчке. Лучшим из немцев стал Константин Шмидт, занявший 11 место.

Следующее медальное соревнование у летающих лыжников – турнир смешанных команд. Он пройдет 7 февраля, начало в 14.45.