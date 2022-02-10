Пекин-2022 | Санный спорт. Германия делает золотой хет-трик в смешанной эстафете

На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялась смешанная эстафета в санном спорте. Это последняя из четырех дисциплин в этом виде после одиночных соревнований у женщин и мужчин и мужчин-двоек. Победу в смешанной эстафете одержала Германия, на втором месте Австрия, третье время показала Латвия.

В этой зрелищной и молодой олимпийской дисциплиной на старт вышли 14 сборных. Состав Германии выглядел просто фантастически, настоящая команда мечты. Все без исключения — уже олимпийские чемпионы Пекина-2022. Это и Натали Гейзенбергер, и Йоханнес Людвиг, и двойка Тобиас Вендль / Тобиас Арльт.

Помешать им взять золото явно стремились спортсмены из Австрии, которые на этих Играх не сумели воплотить свои победные мечты. Однако именно на чемпионате мира 2021 года прервали 13-летнюю гегемонию Германии, которая продолжалась с 1999 по 2019 годы.

Также интересно было смотреть за сборными Латвии, Италии, Канады и командой ROC, которые могли вмешаться в борьбу за медали.

Эстафета — вид непредсказуемый, иногда здесь и фавориты не показывают лучший результат, ведь попытка у всех всего одна, одна ошибка может все решить.

Отлично выступила сборная Канады, некоторое время ее время было ориентиром. Однако команда ROC провела эстафету еще лучше, опередив канадцев более чем на полсекунды.

И все же тройка лидеров была недосягаема для остальных. Латвия заняла логичное третье место, а за золото боролись Австрия и Германия. Здесь все решило фантастическое выступление двойки Тобиас Вендль / Тобиас Арльт, которая отыграла на последнем этапе небольшое отставание от австрийцев.

Эстафета в санях дебютировала на Играх в Сочи-2014. Тогда золото Германии принесли Гейзенбергер, Вендль и Арльт, а также Феликс Лох. На следующей Олимпиаде Лоха в командной гонке сменил Людвиг — и снова победа. Этот же состав сохранился на этот раз и снова обеспечил золото.

На этом олимпийская программа в санном спорте завершена. Отметим великолепный результат сборной Германии, сумевшей победить во всех видах.