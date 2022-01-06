Смешанная эстафета в санном спорте, что это?

Смешанная командная эстафета по санному спорту – одно из девяти микст-соревнований в программе Пекина-2022, поскольку Международный олимпийский комитет продолжает работать над повышением гендерного равенства на Играх.

Впервые смешанная команда была представлена в олимпийской программе в 2014 году, когда немецкая команда в составе Натали Гайзенбергер, Феликса Лоха, Тобиаса Арльта и Тобиаса Вендля штурмом взяла золотую медаль в Сочи. Германия снова одержала победу в Пхенчхане в 2018 году и будет фаворитом в борьбе за золото в Пекине.

Эстафета станет последней из соревнований по санному спорту Пекина-2022, она намечена на 10 февраля 2022 года. Читайте ниже все, что вам нужно знать об этой дисциплине.

Формат смешанной эстафеты в санном спорте Пекина-2022

Смешанная командная эстафета по санному спорту дебютировала на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, но в программу чемпионатов мира она входит с 1989 года. Соревнование состоит из трех дисциплин: женских одиночек, мужских одиночек и двоек.

Эстафета стартует с женщин. Когда спортсменка доходит до конца трассы, она касается тачпада над головой, чтобы открыть стартовые ворота для мужчин, которые начинают свой заезд, а затем ударяют по тачпаду, чтобы на трассу вышли двойки, завершающие эстафету.

Часы начинают идти как только женские одиночки начинают свой заезд и останавливаются лишь тогда, когда экипаж двоек касается тачпада. Победителем соревнования становится команда с наименьшим временем после финиша всех трех саней.

Порядок старта определяется рейтингом каждой нации в обратном порядке. Одна команда от НОК может участвовать в командной эстафете – один мужчина, одна женщина и одна парная команда заявлены в своих индивидуальных дисциплинах.

Где и когда смотреть смешанную эстафету Пекина-2022?

Соревнования по санному спорту состоятся в Национальном санно-бобслейном центре в Яньцине с 5 по 10 февраля 2022 года, эстафета пройдет последней, 10 февраля. Трасса длиной 1615 метров имеет уклон в 18%, у нее 16 поворотов, в том числе уникальный поворот на 360 градусов.

Что нового? Объясняют олимпийцы

Смешанная эстафета в санном спорте – это уникальная возможность для спортсменов выиграть олимпийскую медаль. Трехкратный чемпион мира Роман Репилов считает, что большее количество дисциплин и попытки достичь гендерного равенства – хороший способ повысить популярность его вида спорта.

«Насколько я знаю, вроде сейчас планируют уравнять девочек и мальчиков на Олимпиаде. И в этом смысле мы движемся в правильном направлении».

«У нас есть смешанная эстафета и [возможно] будет новая дисциплина [в будущем] – двухместные экипажи у девочек [дисциплина была представлена в программе юношеской Олимпиады-2020 в Лозанне]. Я положительно к такому отношусь, лишь бы это давало импульс развитию спорта. Потому что у нас спорт недооценен по полной программе и медийно и по всем фронтам. И если смешанные дисциплины будут поднимать рейтинг спорта, то дай бог».

Репилов допускает, что в санном спорте можно пойти еще дальше: «Возможно, что когда-нибудь будут мужчины с женщинами в двухместных экипажах кататься (смеется), что, конечно, маловероятно, но посмотрим. Будут семейные парочки приезжать на Олимпийские игры и чемпионаты мира».

За какими спортсменами следить на Олимпиаде-2022 в Пекине?

У Германии сильнейшая сборная в санном спорте на Олимпийских играх. В Сочи в 2014 году Натали Гайзенбергер, Феликс Лох, Тобиас Арльт и Тобиас Вендль выиграли золото, опередив почти на секунду Россию (серебро) и Латвию (бронза).

Четыре года спустя на Играх-2018 в Пхенчхане немецкая команда снова выиграла золото (Феликса Лоха заменил Йоханнес Людвиг). С 1989 года Германия выиграла золото чемпионата мира 17 раз, в том числе 13 раз подряд побеждала в период с 1999 по 2019 годы.

Однако на чемпионате мира 2021 года сборная Австрии, в составе которой выступали Маделин Эгле, Давид Гляйршер, Томас Штой и Лоренц Коллер, опередили немцев. Стоит отметить, что австрийская четверка также выиграла этап Кубка мира на олимпийской трассе в Яньцине в ноябре 2021 года.

Также следите за сборной Латвии, у которой есть один из самых сильных дуэтов мира – Андрис и Юрис Шицс.