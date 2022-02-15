Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Команда ROC завоевала серебро в командной гонке

На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялись соревнования по конькобежному спорту у мужчин в командной гонке. Сборная Норвегии завоевала золото, у команды ROC серебро, на третьем месте команда США. Интересно, что в полуфинале Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров установили олимпийский рекорд, но в решающем забеге все-таки упустили золото.

На Олимпийских Играх в Пекине мужчины выявили сильнейшего в командной гонке на 3200 метров.

Данная дисциплина культивируется на Играх с 2006-го года. При этом до соревнований в Пекине ни одна сборная не выигрывала ее дважды. На первых двух Олимпиадах в Турине и Ванкувере первенствовали хозяева катка итальянцы и канадцы, в Сочи-2014 не было равных спортсменам Нидерландов, а четыре года назад в Пхенчхане победителями стали норвежцы.

Шансы сборной ROC на медали оценивались как никогда высоко. На последних трех чемпионатах мира ее представители трижды выигрывали бронзу, подтверждая свой высокий класс. Правда, один из участников тех стартов Данила Семериков на сей раз в заявку не попал. В четвертьфинале Пекина-2022 Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров финишировали с третьим временем и получили в соперники по полуфиналу молодую американскую команду.

В отличие от женской сборной, мужская команда ROC не экономила силы, оставив все их на катке для выхода в финал. Начав гонку с преимуществом над соперниками в 0.1-0.2 десятых секунды, в середине дистанции Алдошкин, Захаров и Трофимов начали проигрывать. Максимальное преимущество сборной США составило 0.16 секунды за четыре круга до финиша. Однако, затем произошло невероятное. Спортсмены ROC увеличили скорость и привезли рекордсменам мира и обладателям Кубка мира американцам 0.44 секунды, установив новый олимпийский рекорд и высшее мировое достижение для равнинных катков – 3.36.61.

В другом полуфинале действующие олимпийские чемпионы норвежцы, применяя современную тактику без смен, проехали дистанцию быстрее команды Нидерландов. Но в то же время это было на 1.66 сотых секунды хуже, чем спортсмены ROC в своем заезде. Именно это обстоятельство поднимало последним шансы на победу.

С другой стороны, Алдошкин, Захаров и Трофимов слишком много физических и, главное, эмоциональных сил оставили в полуфинале. Практика показывает, что второй раз за короткое время показывать выдающиеся для себя результаты почти нереально. Несмотря на это, изменений в составе сборной не произошло. В решающем забеге норвежцы планомерно наращивали преимущество, улучшив в итоге свой полуфинальный результат на 0.2 секунды и выиграв у команды ROC 2.39 секунды. Норвегия стала первой сборной, сумевшей стать двукратным олимпийским чемпионом в командной гонке, повторив успех 2018-го года в Пхенчхане.

Бронза досталась американцам, в состав которых вернулся Джо Мантиа. А у команды Нидерландов не сумел проявить свои лучшие качества легендарный четырехкратный олимпийский чемпион 35-летний Свен Крамер.