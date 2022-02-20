Пекин-2022 | Горные лыжи. Австрия выиграла золото командных соревнований с преимуществом в две десятых секунды

Победой сборной Австрии завершились смешанные командные соревнования горнолыжников в параллельном сталоме на Олимпийских играх в Пекине. В финале австрийцы обыграли команду Германии, которая завоевала серебро. Причем в очных дуэлях счет был 2:2, все решили дополнительные показатели. В итоге, все решило преимущество Австрии в две десятых секунды. Бронза - у Норвегии. Команда ROC в составе Юлия Плешковой, Екатерины Ткаченко, Ивана Кузнецова и Александра Андриенко вылетела в 1/8 финала, хотя имела шансы на выход, как минимум, в четвертьфинал.

Изначально заключительный вид горнолыжной олимпийской программы должен был пройти днем ранее, в субботу, однако погодные условия это сделать не позволили. На сей раз все получилось, пусть в силу специфики соревнований многим участникам пришлось по четыре раза выходить на трассу и ждать по нескольку минут на морозе своих товарищей по командам. Впрочем, это было достаточно комфортно – уже финишировавшие горнолыжники смотрели за стараниями своих партнеров заботливо укатавшись в одеяла и в превосходном настроении.

Команде ROC в первом раунде досталась в соперники одна из топ-сборных – Италия. Однако не сказать, что итальянцы вышли на старт в оптимальном состоянии. С ними вполне можно было бороться. Даже без лучшего горнолыжника сборной ROC Александра Хорошилова, который в соревнованиях участия не принимал. Уже в первом заезде Плешкова начала аккуратно, но затем практически нагнала Федерику Бриньоне – призера Игр-2022 в гигантском слаломе и в комбинации. Увы, сбой не позволил ей финишировать.

Был близок к исправлению ситуации Кузнецов, навязавший равную борьбу одному из лучших «гигантистов мира Луке Де Алипрандини, но уступил итальянцу всего-навсего четыре сотые секунды. Ткаченко также всерьез посопротивлялась Марте Бассино, уступив 0,39 секунды. Таким образом, счет стал 3:0 и заключтельный заезд Андриенко против Алекса Винатцера превратился в пустую формальность. Который Александр, кстати, выиграл. И выиграй Плешкова или Кузнецов, четвертьфинал против такой Италии был бы вполне возможен.

Итальянцы, кстати, вылетели в четвертьфинале от США, пусть Микаэла Шиффрин уступила в своем заезде Бассино. Но главной неудачнице Игр-2022 в горных лыжах все равно не удалось завоевать на Олимпиаде в Пекине медаль. В полуфинале американцы проиграли немцам, а в малом финале – норвежцам. Причем Микаэла, пусть и не сходила, шла по трассе слишком осторожно и проигрывала куда менее титулованным соперницам. В итоге, чемпионы мира-2021 из Норвегии завоевали бронзу.

В сражении за победу встретились вице-чемпионы Игр-2018 из Австрии и немцы. Как и положено финалу, он получился очень напряженным. Сперва Катарина Дюрр вывела Германию вперед, обойдя на 0,59 Катрин Труппе. Но затем Штефан Брейнштайнер сравнял счет, победив Юлиана Раухфусса, а Катарина Линсбергер вывела Австрию вперед, поскольку ее оппонентка Эмма Айхнер вообще сошла. Как следствие, в заключительном заезде олимпийскому чемпиону Пекина в комбинации и вице-чемпиону в слаломе Йоханнесу Штрольцу требовалось не проиграть Александеру Шмиду более 0,03 секунды, а немецкому горнолыжнику проехать быстрее 23,68. С первым Шмид справился, уверенно опередив Штрольца, но вот время… Александер показал лишь 23,87 и Австрия праздновала успех. А 29-летний Штрольц, пусть в командных соревнованиях смотрелся и не слишком выразительно, увозит с Игр-2022 внушительную коллекцию – два золота и серебро.