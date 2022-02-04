Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 5 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 5 февраля2022 года будут разыграны первые шесть комплектов медалей в шорт-треке, лыжных гонках, биатлоне, фристайле, прыжках с трамплина и в конькобежном спорте. Причем почти во всех видах у команды ROC будут шансы на награды.

В биатлоне в 12.00 по московскому времени стартует смешанная эстафета, в которой команду ROC будут представлять Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Почти в таком составе (только Светлана Миронова вместо Резцовой) год назад они выиграли этап Кубка мира. В лыжных гонках в 10.45 начнется женский скиатлон, где в число главных фаворитов входит лидер Кубка мира в общем зачете и победительница многодневки «Тур де Ски» нынешнего сезона Наталья Непряева. В шорт-треке на 16.26 намечен финал смешанной эстафеты. В этой дисциплине мастера шорт-трека из команды ROC во главе с олимпийским чемпионом Семеном Елистратовым уже побеждали на этапе Кубка мира нынешнего сезона.

Кроме того, нас ждет в 11.30 женские соревнования на дистанции 3000 м в конькобежном спорте, где команду ROC будут представлять призер Олимпийских игр и рекордсменка мира Наталья Воронина, а также Евгения Лаленкова. Правда, Воронина наибольших успехов добилась на дистанции 5000 м. В прыжках с трамплина у женщин в 13.40 основные надежды связаны с Александрой Кустовой и Ириной Аввакумовой, но, судя по тренировочным прыжкам и результатом этапов Кубка мира, претендовать на медали им будет непросто. Как и в могуле у мужчин, первая финальная попытка которого стартует в 15.40.

Повышенный интерес вызывает и предстоящая в 16.10 игра женских команд ROC и США. Понятно, что шансы американок заметно выше, но сборная ROC наверняка пребывает в хорошем настроении после убедительной победы в стартовой встрече над Швейцарией 5:2. Также в 14.10 начнут двухдневные соревнования саночники, в том числе действующий чемпион мира из ROC Роман Репилов, а в женском сноубордическом слоупстайле в 5.45 пройдет квалификация.

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