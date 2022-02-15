Пекин-2022 | Фристайл. Слоупстайл. Таталина остановилась в шаге от пьедестала

Швейцарская фристайлистка Матильде Гремо стала победительницей Олимпийских игр в Пекине в слоупстайле, набрав 86,56 балла. На втором месте - Айлин (Эйлин) Гу из Китая (86,23), на третьем - Келли Силдару из Эстонии (82,06). Анастасия Таталина из команды ROC в третьей попытке смогла показать свой лучший результат (75,51), но этого ей не хватило, чтобы пробиться на олимпийский пьедестал.

От Таталиной многого ожидали на этих Олимпийских играх. Она приехала в Пекин в статусе действующей чемпионки мира в биг-эйре и одной из претенденток на медали. Безусловно, в экстремальных дисциплинах все очень быстро меняется. Даже за год некоторые конкурентки не только догнали, но и опередили ее в сложности элементов и чистоте их исполнения. В принципе, многое стало понятно уже после выступления в биг-эйре. Анастасия нервничала, ошибалась и завершила выступление далеко за тройкой призеров. Слоупстайл мог все изменить. Анастасия заняла пятое место в квалификации, и это еще с учетом небольших ошибок. Старший тренер команды ROC Никита Васильев пообещал, что над помарками они поработают в оставшийся день перед финалами.

Регламент финального дня был классическим: каждой из 12 спортсменок давалось три попытки. И лучшая из них шла в зачет. Для Таталиной все началось плохо: Анастасия упала в первой попытке и сразу отлетела на седьмое место. Но вначале никто не смог показать серьезных баллов, и на это выступление можно было не обращать особого внимания. Важно было собраться и совладать с нервами. Показалось, что у нее это получилось – вторую попытку она исполнила уже совсем на другом уровне. Набрала 74.16 балла – этот результат едва ли позволял ей бороться за золото, однако быть рядом с медалями она могла. В итоге после второй попытки фристайлистка ROC оказалась четвертой. В лидерах была швейцарка Матильде Гремо, которая во время второго заезда исполняла почти идеальные по качеству и сложности элементы. Ее 86,56 балла стали серьезной заявкой на итоговую победу. Но все зависело от третьей попытки.

Таталина выполнила ее одной из первых и вновь на своем уровне. Не без небольших помарок, но после завершения она была явно довольна. Спортсменка ROC выполнила прыжок высокой сложности в самой концовке, который до этого на соревнованиях подобного уровня не демонстрировала. Рискнула именно на Олимпиаде - и получилось. Поэтому во время ожидания результата она и не скрывала своих эмоций. Судьи оценили старание спортсменки, но обратили внимание и на технику, которая была не выдающейся. Итог – 75,51 балла – чуть лучше, чем во второй попытке, и этот результат временно выводил ее на третье место. Американка Мэгги Войзин выступила неудачно, поэтому подвинуть Таталину могла только Айлин (Эйлин) Гу – действующая олимпийская чемпионка в биг-эйре. Ее попытка получилась не без мини-ошибок, но судьи оценили выступление очень высоко - 86,23 балла. Это принесло китайской спортсменке уверенное второе место. Третьей стала эстонка Келли Силдару После победы на зимних юношеских Олимпийских играх для нее этот результат - новая ступень на пути к высшим достижениям.

Таталина завершила выступление на четвертом месте. Это лучше, чем в биг-эйре, но все равно без медали. Едва ли чемпионка мира полностью довольна таким результатом.