Пекин-2022 | Фристайл. Слоупстайл. Таталина вышла в финал, Орлова – вылетела

На Олимпийских играх в Пекине продолжаются экстремальные дисциплины в фристайле. Теперь настала очередь квалификации слоупстайла. Спортсменка ROC Анастасия Таталина заняла пятое место и пробилась в финал, который пройдет завтра. Ксения Орлова выступила неудачно и больше не будет соревноваться в Пекине. Победу по итогам предварительного раунда одержала эстонская фристайлистка Келли Сильдару, второй стала Юханна Килли из Норвегии, а третьей – китаянка Айлин (Эйлин) Гу.

Изначально квалификация в слоупстайле должна была пройти вчера. Однако из-за сильного снегопада в Пекине организаторы перенесли соревнования на один день и, тем самым, дали возможность дополнительного дня подготовки. И, видимо, лучше всех этим фактом воспользовалась эстонка Сильдару. В первой попытке она набрала 80,96 балла, что гарантировало ей место в финале. Но во второй выполнила еще более экстремальный трюк и идеально использовала фигуры. 86,15 – итоговое количество очков, позволившее победить. 19-летняя спортсменка выиграла юношеские Олимпийские игры в 2020-м. И сейчас вновь поборется за победу.

«Все прошло очень хорошо. Немного сложно кататься на лыжах в такую холодную погоду, потому что я к ней не привыкла. Теперь мое тело всегда холодное. В перерывах между выступления я постоянно находилась в куртке. Это была единственная возможность согреться», – сказал эстонская фристайлистка сайту FIS.

Айлин (Эйлин) Гу почти на 7 баллов отстала от победительницы. Гу уже взяла олимпийское золото Пекина в дисциплине биг-эйр. Но наверняка не против взять еще одно. Хотя в слоупстайле сделать это будет непросто. В финал, который запланирован на 15 февраля, выступят 12 фристайлисток. И завтра они также будут совершать по две попытки.

Лидер команды ROC Таталина не лучшим образом выполнила первую попытку, но смогла собраться во второй и показать необходимый результат для выхода в финал, заняв пятое место. От нее многое жду завтра, учитывая неудачу в биг-эйре, где она не смогла побороться за медали.

«Своей первой попыткой я не очень довольна, но во второй удалось исправить все недочеты. Конечно, мы все готовились выступать вчера. Но вышло так, что у меня вчера получилось провести еще один тренировочный день, чему я очень рада. Трасса здесь со своими сложностями, но к ней уже удалось привыкнуть», – сказала Таталина, слова которой приводит официальный сайт национальной федерации.

Добавим, что Орлова заняла лишь 21-е место. Финал соревнований у женщин состоятся 15 февраля. Начало в 4:30. Прямую трансляцию можно увидеть на канале «Матч! Страна».