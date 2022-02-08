Пекин-2022 | Фристайл. Айлин (Эйлин) Гу из Китая завоевала золото в биг-эйре, Таталина – десятая

На Олимпийских играх в Пекине пришло время экстремальных дисциплин во фристайле . Все началось с розыгрышей медалей в биг-эйре у женщин. Накануне прошла квалификация, где фавориты сразу показали свою готовность бороться за медали. В их число попала и спортсменка ROC Анастасия Таталина, которая по итогам вчерашнего дня стала третьей. Но сегодня она не смогла и близко приблизиться к тому результату. Победу в финале одержала китаянка Айлин (Эйлин) Гу, второе место заняла Тесс Леде, третьей стала канадка Меган Олдхэм. Таталина финишировала лишь на 10-м месте в протоколе. Разочаровывающий результат для спортсменки ROC.

У Анастасии было все, чтобы побороться за подиум в Пекине. Хорошая программа, соответствующий опыт на соревнования высокого уровня и даже трюк, которой делает только она одна в мире. После квалификации на третьем месте первую попытку она совершала десятой. Соответственно, было время посмотреть на выступление других и сделать некоторые выводы. Позади Таталиной выступали только Леде и Олдхэм, их называли основными конкурентками спортсменки ROC. Напомним, что по регламенту в финале биг-эйра у каждой из 12 спортсменок есть три попытки: две лучшие идут в зачет и формируют итоговый балл. Накануне лучшие попытки Анастасии превышали 80 баллов. И в медальный день ожидали прогресса.

Но не вышло. В первом же прыжке – технический брак. На приземлении ее качнуло спиной, и она чудом устояла. Естественно, на это обратили внимание судьи и поставили только 75,5 балла. Очень невысокий результат для действующей чемпионки мира. Но биг-эйр тем и хорош, что в остальных двух попытках можно было реабилитироваться. Хотя уже после первой стало понятно, что на золото будут претендовать те, кто превысят 90 баллов по итогам каждого из двух прыжков.

Вторая попытка Таталиной вышла еще более неудачной. Анастасия упала при приземлении и получила всего 20 баллов. Это означало, что ее первый прыжок идет в зачет и то, что она уже не борется за награды. Ведь конкурентки выступали куда стабильнее и обходились без ошибок. Но даже в третьей попытке Анастасия не смогла собраться и вновь допустила помарку, коснувшись руками снега – всего 42 балла. А общая сумма двух лучших попыток – 122,5 – конечно, это очень далеко от подиума. В итоге, спортсменка ROC заняла только 10 место.

Резкий взлет Айлин (Эйлин) Гу на первое место не стоит называть сюрпризом. Это спортсменка – настоящий вундеркинд. До прошлого года она профильно выступала сразу в трех направлениях фристайла: брала золото чемпионата мира в хафпайпе, одновременно завовывала медаль высшей пробы в слоупстайле и становилась второй в биг-эйре. Поэтому золото в Пекине кажется вполне закономерным. И оно завоевано в настоящей борьбе. Перед третьей попыткой спортсменка уже имела гарантированную бронзу, но пошла на риск. Выполнила сложный элемент и в итоге забрала для Китая золото. А вот француженка Леде не смогла совладать с нервами в последней попытке и ошиблась. Как итог – серебро.

Уже завтра финал по биг-эйру пройдет у мужчин. А в четверг – новая дисциплина, где команда ROC наверняка поборется на медаль. Ведь выступление начинают лыжные акробаты. Первый финал – в миксте.