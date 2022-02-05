Пекин-2022 | Фристайл: результаты, видео, расписание
Олимпийский игры-2022 в фристайле: видео лучших моментов, полные результаты и расписание
Соревнования по фристайлу на Олимпийских играх в Пекине проходят с 3 по 19 февраля 2022 года. Будут разыграны 13 комплектов медалей. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов фристайла на Олимпиаде-2022.
Состав команды ROC
- Акробатика: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова.
- Могул: Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.
- Ски-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова.
- Слоуп-стайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.
- Хаф-пайп: Роман Егоров.
- Более подробная информация о фристайлистах команды ОКР — здесь.
- Все, что надо знать об олимпийском турнире по фристайлу в Пекине читайте здесь
- Полное расписание и результаты соревнований по фристайлу в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
Фристайл на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание
- 5 февраля, суббота
- Мужчины. Могул. Финал. Начало в 15:40
- 6 февраля, воскресенье
- Женщины. Могул. Финал. Начало в 15:40
- 8 февраля, вторник
- Женщины Биг-эйр. Финал. Начало в 5:45
- 9 февраля, среда
- Мужчины. Биг-эйр. Финал. Начало в 6:45
- 10 февраля, четверг
- Микст. Акробатика. Финал. Начало в 14:50
- 14 февраля, понедельник
- Женщины. Слоупстайл. Финал. Начало в 5:24
- Женщины. Акробатика. Финал. Начало в 15:00
- 15 февраля, вторник
- Мужчины. Слоупстайл. Финал. Начало в 5:26
- 16 февраля, среда
- Мужчины. Акробатика. Финал. Начало в 15:00
- 17 февраля, четверг
- Женщины. Ски-кросс. Финал. Начало в 10:20
- 18 февраля, пятница
- Женщины. Хафпайп. Финал. Начало в 5:25
- Мужчины. Ски-кросс. Финал. Начало в 10:20
- 19 февраля, суббота
- Мужчины. Хафпайп. Финал. Начало в 5:25
Результаты
5 февраля, суббота
Мужчины. Могул. Начало в 15:40
- 1. Вальтер Вальберг (Швеция) – 83,23
- 2. Микаэл Кингсбери (Канада) – 82,18
- 3. Икума Хиросима (Япония) – 81,48
- 4. Бенжамин Кавет (Франция) – 79.44
- 5. Ник Пейдж (США) – 78.90
- 6. Купер Вудс (Австралия) – 78.88...
- 12. Никита Андреев (ROC) – 76,95
- 13. Никита Новицкий (ROC) – 75,88
🏆 Все, что надо знать о Кубке мира по фристайлу-2021/22 читайте здесь
📅 Календарь Кубка мира по фристайлу-2021/22 смотрите здесь
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