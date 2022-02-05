Пекин-2022 | Фристайл: результаты, видео, расписание

Олимпийский игры-2022 в фристайле: видео лучших моментов, полные результаты и расписание 

Автор: Дмитрий Зимин
Фристайл
Фото © 2022 Getty Images

Соревнования по фристайлу на Олимпийских играх в Пекине проходят с 3 по 19 февраля 2022 года. Будут разыграны 13 комплектов медалей. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов фристайла на Олимпиаде-2022.

Состав команды ROC

Фристайл на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

  • 5 февраля, суббота
  • Мужчины. Могул. Финал. Начало в 15:40
  • 6 февраля, воскресенье
  • Женщины. Могул. Финал. Начало в 15:40
  • 8 февраля, вторник
  • Женщины Биг-эйр. Финал. Начало в 5:45
  • 9 февраля, среда
  • Мужчины. Биг-эйр. Финал. Начало в 6:45
  • 10 февраля, четверг
  • Микст. Акробатика. Финал. Начало в 14:50
  • 14 февраля, понедельник
  • Женщины. Слоупстайл. Финал. Начало в 5:24
  • Женщины. Акробатика. Финал. Начало в 15:00
  • 15 февраля, вторник
  • Мужчины. Слоупстайл. Финал. Начало в 5:26
  • 16 февраля, среда
  • Мужчины. Акробатика. Финал. Начало в 15:00
  • 17 февраля, четверг
  • Женщины. Ски-кросс. Финал. Начало в 10:20
  • 18 февраля, пятница
  • Женщины. Хафпайп. Финал. Начало в 5:25
  • Мужчины. Ски-кросс. Финал. Начало в 10:20
  • 19 февраля, суббота
  • Мужчины. Хафпайп. Финал. Начало в 5:25

Результаты

5 февраля, суббота

Мужчины. Могул. Начало в 15:40

  • 1. Вальтер Вальберг (Швеция) – 83,23
  • 2. Микаэл Кингсбери (Канада) – 82,18
  • 3. Икума Хиросима (Япония) – 81,48
  • 4. Бенжамин Кавет (Франция) – 79.44
  • 5. Ник Пейдж (США) – 78.90
  • 6. Купер Вудс (Австралия) – 78.88...
  • 12. Никита Андреев (ROC) – 76,95
  • 13. Никита Новицкий (ROC) – 75,88

Фристайл. «Золотой» спуск Вальтера Вальберга в могуле!

🏆 Все, что надо знать о Кубке мира по фристайлу-2021/22 читайте здесь

📅 Календарь Кубка мира по фристайлу-2021/22 смотрите здесь

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