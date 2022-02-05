Пекин-2022 | Фристайл: результаты, видео, расписание

Соревнования по фристайлу на Олимпийских играх в Пекине проходят с 3 по 19 февраля 2022 года. Будут разыграны 13 комплектов медалей. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов фристайла на Олимпиаде-2022.

Состав команды ROC

Фристайл на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

5 февраля, суббота

Мужчины. Могул. Финал. Начало в 15:40

6 февраля, воскресенье

Женщины. Могул. Финал. Начало в 15:40

8 февраля, вторник

Женщины Биг-эйр. Финал. Начало в 5:45

9 февраля, среда

Мужчины. Биг-эйр. Финал. Начало в 6:45

10 февраля, четверг

Микст. Акробатика. Финал. Начало в 14:50

14 февраля, понедельник

Женщины. Слоупстайл. Финал. Начало в 5:24

Женщины. Акробатика. Финал. Начало в 15:00

15 февраля, вторник

Мужчины. Слоупстайл. Финал. Начало в 5:26

16 февраля, среда

Мужчины. Акробатика. Финал. Начало в 15:00

17 февраля, четверг

Женщины. Ски-кросс. Финал. Начало в 10:20

18 февраля, пятница

Женщины. Хафпайп. Финал. Начало в 5:25

Мужчины. Ски-кросс. Финал. Начало в 10:20

19 февраля, суббота

Мужчины. Хафпайп. Финал. Начало в 5:25

Результаты

5 февраля, суббота

Мужчины. Могул. Начало в 15:40

1. Вальтер Вальберг (Швеция) – 83,23

2. Микаэл Кингсбери (Канада) – 82,18

3. Икума Хиросима (Япония) – 81,48

4. Бенжамин Кавет (Франция) – 79.44

5. Ник Пейдж (США) – 78.90

6. Купер Вудс (Австралия) – 78.88...

12. Никита Андреев (ROC) – 76,95

13. Никита Новицкий (ROC) – 75,88

🏆 Все, что надо знать о Кубке мира по фристайлу-2021/22 читайте здесь

📅 Календарь Кубка мира по фристайлу-2021/22 смотрите здесь

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