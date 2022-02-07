Пекин-2022 | Фристайл. Биг-эйр. Таталина – в финале, Орлова выбывает

На Олимпийских играх в Пекине пришло время экстремальных дисциплин в фристайле. Все началось с биг-эйра, который дебютирует на таком высоком уровне. Сегодня состоялись мужская и женская квалификация в этом виде. Можно сказать, что они прошли достаточно успешно для команды ROC. Напомним, что сборная представлена только в женских видах, так как мужчины не смогли получить квоты на Игры в Пекин. Главная надежда команды ROC в биг-эйре – Анастасия Таталина – действующая чемпионка мира. Она успешно прошла квалификацию и вышла в финал соревнований.

Вряд ли кто-то ожидал, что у спортсменки возникнут сложности на предварительной стадии соревнований. Она постепенно набирала с каждым квалификационным заездом – после первого была одиннадцатой, после второго – четвертой, после третьего – уже на третьем месте. Эта позиция позволила ей без лишних нервов пробиться в завтрашний финал. В итоге у Таталиной 163,25 балла. Это существенно меньше, чем у лидеров – Меган Олдэм из Канады и француженки Тесс Леду. В финале они будут главными конкурентками Анастасии в борьбе за медали. Другая представительница ROC Ксения Орлова получила по итогам квалификации 114,75 балла, заняв 19-е место, и этого не хватило для выхода в финал. Для Ксении эти Игры – дебютные в карьере, поэтому вряд ли кто-то будет ее осуждать. Она получила необходимый опыт, который точно поможет ей в будущем.

- Результатами мы остались довольны. Основная задача – это попадание в финал. Анастасия Таталина справилась, показала 3-й результат. К сожалению, Ксения не попала в финал. Сказалось волнение, плюс – готовилась более сложная программа. Но Олимпиада – это не то место, где ее стоит пробовать, поэтому были выбраны более стабильные трюки. Немного не хватило ей до финала. Но в скором будущем она заявит о себе. Анастасия Таталина – большая молодец. Старалась, учитывая, что во второй тренировочный день она получила травму – было падение, ударилась лицом, очень неприятно. Тренировка была полностью сорвана. На следующий день травма дала о себе знать, пришлось отпрыгивать минимальную программу, чтобы подготовиться к соревнованиям. Но в итоге в квалификации Анастасия собралась и показала очень хороший результат, – подвел итоги квалификации старший тренер Никита Васильев в интервью официальному сайту национальной федерации.

В мужских соревнованиях в финале ожидается серьезная борьба за медали. Среди фаворитов – норвежец Бирк Рууд, американец Александр Холл и швед Оливер Магнуссон. Они заняли высокие места по итогам квалификации, тем самым подтвердив готовность к медальным заездам.

Финалы соревнований у женщин состоятся завтра, 8 февраля. Соревнования будут транслироваться на телеканале «Матч ТВ», начало – в 5:00, финал – в 5:45. Мужчины свой финал проведут 9 февраля, и заезды начнутся в 6:45.