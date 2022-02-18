Пекин-2022 | Биатлон. Йоханнес Тиннес Бе завоевал золото в масс-старте, представители ROC без медалей

В заключительной гонке соревновательной биатлонной программы на Олимпийских играх в Пекине — масс-старте на 15 км с четырьмя огневыми рубежами — уверенную победу одержал Йоханнес Тиннес Бе: более сорока секунд составило его преимущество на финише над ближайшим преследователем. Норвежский спортсмен повторил достижение своего великого соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена образца Солт-Лейк-Сити-2002 — четыре золотые медали в рамках одних Игр.

По ходу гонки давление на Бе-младшего пытались оказывать швед Себастьян Самуэльссон (лежа он стрелял без ошибок), канадец Кристиан Гоу (точная работа на первых трех рубежах), Филипп Наврат из сборной Германии, а также француз Кентен Фийон Майе. Каждый из них не справился: Самуэльссон и Гоу загнали себя в погоне за норвежцем на высокий пульс и, как следствие, провалили стрельбу из положения стоя (одиннадцатое и тринадцатое места в итоге), у Наврата этот элемент и так — слабое место, а Кентен занервничал перед последним огневым рубежом, когда Бе создал себе небольшой задел и отстрелял до изготовки главных соперников.

Второе место занял шведский биатлонист Мартин Понсилуома. Важнейшим фактором на пути к первой в карьере олимпийской медали для чемпиона мира в спринте-2021 стала точная стрельба, позволившая нивелировать преимущество соперников в скорости. Всего два промаха допустил Понсилуома (по одному на первом и последнем огневых рубежах) — столько же еще только у 38-летнего австрийца Симона Эдера. Бронза досталась норвежцу Ветле Шостаду Кристиансену. Невероятное хладнокровие проявил 29-летний спортсмен в соревнованиях на биатлонной арене в Чжанцзякоу: на заключительной стрельбе масс-старта он действовал настолько же сосредоточенно, как и в победной эстафете. Пять точных выстрелов в решающий момент, когда дрогнул выигравший на этих Играх пять медалей в пяти гонках француз Фийон Майе, принесли Кристиансену первую личную олимпийскую медаль.

Лучшим в составе команды ROC по итогам масс-старта стал Александр Логинов, расположившийся ровно посередине финишного протокола — на пятнадцатом месте. С семью промахами он отстал от победителя почти на три минуты. По скорости на дистанции Логинов был одним из быстрейших (лучшим в этом компоненте стал Йоханнес Бе, компенсировавший таким образом свои четыре ошибки на огневых рубежах), но камнем преткновения для Александра оказалась стрельба из положения стоя — только пять мишеней из десяти удалось закрыть спортсмену из команды ROC.

Эдуарду Латыпову сил поддерживать темп, сопоставимый с лидерами, хватило только на первую половину гонки, — сказались 600 лишних метров, которые пришлось пробежать на штрафных кругах после первого и второго рубежей. В итоге Латыпов закончил дистанцию на девятнадцатом месте с семью промахами. На одну позицию ниже расположился Максим Цветков: у него на одну незакрытую мишень меньше, однако и по трассе он передвигался еще медленнее коллеги по команде.