Пекин-2022 | Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Женщины. Хектор завоевала первое личное золото

Женскую программу соревнований по горнолыжному спорту на Олимпийских играх в Пекине открыл гигантский слалом. Чемпионкой стала шведка Сара Хектор.

Первоначально соревнования в этом виде были запланированы на воскресенье, но вмешался сильный ветер. В итоге турнир прошел в понедельник. Пауза между двумя попытками у горнолыжниц составила почти три часа – серьезное испытание для нервной системы.

В этой дисциплине команду ROC представляли сразу три спортсменки: Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова и Полина Мельникова.

По предварительным раскладам, хорошим результатом для горнолыжниц, представляющих ROC, считалось место в первой тридцатке. И уже первая попытка показала, что они идут по плану, причем, довольно кучно: 31-я Ткаченко, 33-я – Плешкова, 39-я – Мельникова. Наверное, это можно было считать неплохим результатом, учитывая, что почти треть из вышедших на старт участниц не справились с коварной трассой.

Среди горнолыжниц, которые и должны были оспаривать призовые места, сенсаций хватило уже после первого заезда. Из борьбы выбыли два главных фаворита – американка Микаэла Шиффрин и словачка Петра Влхова, лидирующие с большим отрывом в общем зачете Кубка мира-2021/22.

Шиффрин, двукратная олимпийская чемпионка (Сочи-2014 – слалом, Пхенчхан-2018 – гигантский слалом) просто упала, потеряв равновесие и не смогла проехать в ворота.

«Ошибки заставляют меня продолжать работать и совершенствоваться, чтобы в дальнейшем я могла обойтись без них, – заметила после окончания соревнований Шиффрин в интервью телеканалу ESPN. – Но иногда они все же случаются и, к сожалению, это случилось сейчас. Но чувствовала, что могу рассчитывать на многое, но, окей, теперь нужно перезагрузиться. Не собираюсь рыдать, потому что это пустая трата сил», – сказала Шиффрин.

Влхова, хотя доехала до финиша, но совсем не так, как ожидала. Несчастливое 13-е место и отставание от первого почти в две секунды (по результатам двух попыток 14-е место).

А вот лидер нынешнего Кубка мира в гигантском слаломе Сара Хектор любезностью конкуренток воспользовалась. Шведка, которая до этого никогда не становилась чемпионкой в личном разряде на Олимпийских играх или чемпионатах мира, прошла трассу практически без помарок, показав результат 57,56. Идущая второй австрийская горнолыжница Катарина Труппе отставала на полсекунды, итальянка Федерика Бриньоне – на 0,42.

Казалось, что именно этой тройке и предстояло разыграть медали во второй попытке, идущая четвертой словенка Мета Хроват уступала Эктор почти секунду. Но женщины-горнолыжницы и стабильность – понятия, которые редко идут рядом.

Вторую попытку очень здорово прошла швейцарка Лара Гут-Бехрами. Она показала абсолютно лучший результат – 57,34, и вытеснила с пьедестала Труппе, совершившую во время спуска несколько ошибок.

Едва не ускользнуло золото и от Хектор, которая излишне осторожничала во втором заезде, стараясь минимизировать все риски – только восьмое место (58,13). На ее фоне заметно стабильнее выглядела Бриньоне, показавшая практически одинаковые результаты в обоих заездах. Но дальше второго места ей прыгнуть не удалось.

Намного сильнее прошли вторую попытку и все горнолыжницы ROC. Ткаченко показала результат почти на полторы секунды лучше и поднялась на 25-е место. Плешкова прибавила полсекунды и стала 27-й, Мельникова – секунду с небольшим, что позволило забронировать 32-е место в итоговом протоколе.