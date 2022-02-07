Пекин-2022 | Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины. Первое золото Фойца  

Программу соревнований по горнолыжному спорту на Олимпийских играх в Пекине открыли мужчины в скоростном спуске. Чемпионом стал швейцарец Беат Фойц.

На Играх-2022 горнолыжная команда ROC представлена семью спортсменами – четырьмя женщинами и тремя мужчинами. Основные надежды связаны с 37-летним Александром Хорошиловым, для которого нынешняя Олимпиада станет пятой в карьере. Но его профильная дисциплина – слалом, в котором он даже побеждал на этапе Кубка мира. А в скоростном спуске ни Хорошилов, ни его партнеры по команде ROC Александр Андриенко и Иван Кузнецов участия не принимали.

Горнолыжный комплекс Яньцин до начала Игр оставался неизведанной территорией для большинства горнолыжников. Гонки Кубка мира здесь были запланированы еще на февраль 2020 года, но не состоялись из-за начавшейся пандемии. В 2021 году также не удалось провести тестовые соревнования.

В результате с трассой скоростного спуска, которая получила название «Скала», большинству участникам пришлось знакомиться только во время двух официальных тренировок.

Впрочем, и по этим спускам можно было сделать выводы, что «Скала», которую разрабатывали швейцарцы – олимпийский чемпион 1972 года Бернард Русси и Дидье Дефаго – вполне достойна Олимпийских игр: немного волнистая в верхней части, затем идет длинный, крутой склон и, наконец, пологий участок до финиша. То есть, трасса – острая и непредсказуемая.

Соревнования в скоростном спуске у мужчин должны были пройти еще в воскресенье, но им помешал сильный ветер. Старт несколько раз переносили, но затем стало понятно, что ветер не утихнет до конца светового дня. Решение нашли довольно оперативно – соревнования в одном из самых зрелищных видов горнолыжного спорта перенесли на сегодня, и они состоялись сразу после первый попытки женщин в гигантском слаломе.

Серьезную заявку на первое место сделал, стартовавший одним из первых олимпийский чемпион Сочи в скоростном спуске и Пхенчхана в супергиганте, австриец Маттиас Майер. Его результат – 1:42.85 долго оставался ориентиром для конкурентов. Но мечты о еще одной золотой медали пришлось отложить до будущих стартов.

Первым его сумел обойти швейцарец Беат Фойц, наверное, самый стабильный участник последних лет в скоростном спуске и один из главных фаворитов нынешнего старта. Он показал спуск, близкий к идеальному, буквально нарисовав оптимальную траекторию прохождения всей трассы. На финише его результат оказался на 16 сотых лучше, чем у австрийца.

Однако в этот небольшой интервал между двумя лидерами смог вклиниться еще один спортсмен. И второе место 41-летнего француза Жоана Кларе, самого возрастного участника сегодняшних соревнований – своеобразная сенсация. В первой части трассы он шел даже быстрее Фойца, но все-таки отстал от победителя на десять сотых. Но и серебряная медаль для спортсмена, у которого Олимпиада в Пекине стала уже четвертой в карьере – отличный результат.