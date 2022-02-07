Действующая олимпийская чемпионка Шиффрин выбыла из гигантского слалома Пекина-2022 в первой попытке

Действующая олимпийская чемпионка в гигантском слаломе Микаэла Шиффрин выбыла из борьбы за медали в этой дисциплине зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Шестикратная чемпионка мира из США потеряла равновесие в начале трассы Яньцина, не смогла проехать в ворота и завершила выступление.

Горнолыжница не пересекла финишную черту, поэтому не сможет принять участие во второй попытке. Следите за нашим лайв-блогом, чтобы быть в курсе последних событий Олимпиады в Пекине.

Шиффрин подошла к Пекину-2022 в отличной форме, занимая первое место в общем зачете Кубка мира по горнолыжному спорту.

Звезда команды США планировала участвовать во всех дисциплинах своего вида спорта.

Следующая возможность завоевать медаль у Микаэлы будет в среду, 9 февраля, когда состоятся соревнования по слалому

Шиффрин может получить еще пять медалей. Если она станет чемпионкой на Играх-2022 в Пекине, то будет абсолютным лидером по количеству золотых медалей в истории американского горнолыжного спорта.

Шиффрин стала самой молодой золотой медалисткой зимних Олимпийских игр в слаломе в Сочи-2014, а в Пхенчхане-2018 завоевала золото и серебро.