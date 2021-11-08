Нью-Йоркский марафон-2021. Результаты. Олимпийская чемпионка одерживает историческую победу

Кульминацией самого насыщенного сезона в истории легкоатлетических мейджоров (пять забегов на дистанцию 42 км 195 метров уместились в шесть недель) стал прошедший в воскресенье, 7 ноября, юбилейный 50-й Нью-Йоркский марафон. Главным событием дня в «Большом яблоке» стало уникальное достижение кенийской спортсменки Перес Джепчирчир: никому ранее не удавалось в течение одного календарного года выиграть и Олимпиаду, и марафон-мейджор. Джепчирчир не хватило всего восьми секунд до рекорда трассы — время чемпионки 2:22.39. При этом, за победу пришлось бороться до самого финиша: на протяжении нескольких километров соперницы — эфиопка Абабель Йешанех и кенийка Виола Чипту (сестра известного стайера, выступавшего за сборную США, Бернарда Лагата) выглядели свежее. Однако на спусковой части трассы олимпийская чемпионка предприняла решающее ускорение и завершила дистанцию с четырехсекундным преимуществом над Чипту.

Бронзовая медалистка Токио-2020 в марафоне Молли Сейдел из США продемонстрировала блестящую раскладку по дистанции и финишировала четвертой с личным рекордом — 2:24.42. Великолепный результат, ведь трасса в Нью-Йорке не самая скоростная — она холмистая и насыщенная поворотами. Обладательница серебряной олимпийской медали Пекина-2008 на дистанции 10 000 м Шалан Фланаган сумела выполнить этой осенью безумный план: шесть марафонов за 42 дня. В Нью-Йорке 40-летняя спортсменка преодолела дистанцию за впечатляющие 2:33.32.

Проживающая в США россиянка Нина Зарина в это воскресенье установила личный рекорд — 2:37.36 и третье место на марафоне в Лос-Анджелесе. Менее месяца назад Зарина финишировала в тридцатке сильнейших на мейджоре в Бостоне.

Мужской забег элиты в Нью-Йорке стартовал позже женского и сложился по совершенно другому сценарию. Один из главных фаворитов — легендарный эфиоп Кенениса Бекеле не смог побороться за тройку сильнейших. Самым ярким моментом гонки для обладателя второго результата в истории на марафонской дистанции стал финишный спурт за шестое место против американца Бена Тру. В итоге, Бекеле выиграл у Тру, дебютировавшего на марафоне, менее секунды: последний показал лучший результат среди всех спортсменов из США.

Еще один дебютант — мировой рекордсмен на полумарафонской дистанции Кибивотт Кэнди из Кении закончил дистанцию только девятым: силы покинули его после мощного рывка за тандемом лидеров, перевернувших ход гонки. Возмутителями спокойствия на трассе в «Большом яблоке» стали марокканец Мохамед Эль-Араби и итальянец Ийоб Фаниэль. К двадцать пятому километру отрыв беглецов от группы ближайших преследователей составлял более минуты, однако затем начались холмы Центрального парка и силы стали покидать Эль-Араби и Фаниэля. Вскоре марокканца с итальянцем настигли два кенийца — Кэнди и финишировавший в Нью-Йорке вторым в 2019 году Альберт Корир. Последний лучше всех справился с рельефом на последних километрах трассы и эмоционально отпраздновал победу, напрыгнув на финишную ленту. Эль-Араби и Фаниэль дотерпели и смогли закончить дистанцию вторым и третьим соответственно.

Альберт Корир празднует победу на 50-м Нью-Йоркском марафоне Фото © 2021 Getty Images

.Нью-Йоркский марафон-2021. Результаты

Женщины

1. Перес Джепчирчир (Кения) — 2:22.39

2. Виола Чипту (Кения) — 2:22.43

3. Абабель Йешанех (Эфиопия) — 2:22.52

4. Молли Сейдел (США) — 2:24.42

5. Хелалия Йоханнес (Намибия) — 2:26.09

6. Келлин Тэйлор (США) — 2:26.10

Мужчины

1. Альберт Корир (Кения) — 2:08.22

2. Мохамед Эль-Араби (Марокко) — 2:09.06

3. Ийоб Фаниэль (Италия) — 2:09.56

4. Эльканах Кибет (Кения) — 2:11.15

5. Абди Нагейе (Нидерланды) — 2:11.39

6. Кенениса Бекеле (Эфиопия) — 2:12.52

Результаты всех марафонов-мейджоров 2021: Берлин, Лондон, Чикаго, Бостон