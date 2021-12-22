Хоккеисты из НХЛ не сыграют на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине

Предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут без игроков НХЛ. Национальная хоккейная лига сообщила об этом во вторник, а в среду информацию подтвердили Олимпийские представители.

«Национальная хоккейная лига уважает и восхищается желанием игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире лучших из лучших. Именно поэтому мы как можно дольше не принимали это решение, изучая все возможные варианты, чтобы наши игроки могли принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года», – говорится в заявлении комиссара НХЛ Гэри Беттмэна.

«К сожалению, расписание регулярного сезона НХЛ претерпело серьезные изменения из-за недавних событий, связанных с коронавирусом – на 23 декабря перенесены 50 игр. В связи с этим участие в Олимпийских играх больше не представляется возможным», – говорится в заявлении.

Лига приостановила игры на длительный праздничный перерыв (22-25 декабря), сославшись на ряд случаев заражения COVID-19, вызванных штаммом омикрон. Игроки НХЛ также не участвовали в Играх в Пхенчхане-2018.

Представители лиги и игроки согласовали отказ от участия в Играх в феврале, на что МОК отреагировал следующим образом:

«МОК сожалеет, что на график НХЛ так сильно повлияла пандемия COVID-19, и что лига не сможет отпустить игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Мы знаем, что пропустив Пхенчхан-2018, игроки очень хотели принять участие в Пекине-2022 , поскольку именно они стали движущей силой соглашения об участии, которое было достигнуто в сентябре между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ. Мы, естественно, разочарованы тем, что хоккеисты упустят еще одну возможность стать олимпийцами.

Тем не менее мы по-прежнему с нетерпением ждем выступления в Пекине лучших хоккеистов из других элитных лиг по всему миру. Их игра в Пхенчхане собрала большую международную аудиторию благодаря захватывающему и страстному хоккею. Как и в 2018 году, в Пекине за выступлением хоккеистов будут следить болельщики со всего мира».