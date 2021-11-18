Великие олимпийские противостояния: Канада и США в женском хоккее

Сборные Канады и США – главные кандидаты на золотые медали зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в женском хоккее. На протяжении многих лет эти команды противостоят друг другу в борьбе за самые высокие места.

Olympics.com объясняет, почему в финале олимпийского турнира, скорее всего, снова встретятся США и Канада.

Старые знакомые по чемпионату мира

Канада и США борются за трон международного хоккея с 1990 года, когда состоялся первый женский чемпионат мира. За всю историю соревнований эти две страны встречались в финале во всех случаях, кроме одного – в финале чемпионата мира 2019 года команда США победила Финляндию со счетом 2:1; а Канада заняла третье место.

Канада была доминирующей силой в первые годы проведения чемпионатов мира, выиграв первые восемь турниров с 1990-го по 2004 год. Но в последнее время ситуация изменилась в пользу США: американки выиграли девять из последних 11 чемпионатов мира, восемь раз победив Канаду.

Однако на чемпионате мира 2021 года в Калгари Канада впервые с 2012 года вернулась на вершину пьедестала, одержав захватывающую победу над США в овертайме со счетом 3:2.

20 лет олимпийских баталий

Как и на чемпионатах мира, Канада и США часто встречались друг с другом на зимних Олимпийских играх. Все олимпийские финалы, кроме одного, проводились между этими двумя странами (в Турине-2006 Канада победила Швецию со счетом 4:1).

Женский хоккей впервые попал в олимпийскую программу на зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано, Япония. Как и ожидалось, Канада и США встретились в матче за золотую медаль.

Команда США победила со счетом 3:1, но Канада взяла реванш четыре года спустя на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, победив в финале со счетом 3:2 (прервав при этом серию поражений из восьми матчей против американок). С перерывом на 2006 год Канада выиграла у США еще два олимпийских финала.

В Пхенчхане-2018 сборная США вернулась на трон: одолела Канаду со счетом 3:2 в драматичном матче и завоевала первое золото с 1998 года. Теперь встает вопрос: кто же будет сильнее в Пекине?

Взгляд в будущее

Перед зимними Олимпийскими играми в Пекине Канада имеет преимущество над США в личных встречах: 86 побед против 67, включая 28 викторий в финалах против 20. И все же учитывая, насколько упорной была каждая встреча между этими двумя сборными, сложно предсказать, кто одержит победу в Пекине в 2022 году.

Команда США является действующими олимпийскими чемпионами и обладает такими звездными игроками, как Хилари Найт, Брианна Деккер и Кендалл Койн Шофилд. Канада же действующий чемпион мира. Среди сильнейших игроков этой команды – трехкратный олимпийский призер Мари-Филип Пулен, серебряный призер Игр 2018 года Сара Нюрс и двукратный олимпийский призер Жослин Ларокк..

Marie-Philip Poulin #29 of Canada and Meghan Duggan #10 of the United States shake hands Фото © 2017 Getty Images

Соревнования по женскому хоккею пройдут с 3 февраля по 17 февраля 2022 года.

В женском турнире примут участие 10 команд, разделенных на две группы.

Группа А: США, Канада, Финляндия, ОКР, Швейцария

Группа B: Япония, Китай, Чехия, Швеция, Дания

Пять команд из группы А и три лучшие команды из группы В выйдут в четвертьфинал, и соревнования продолжатся по системе на вылет.