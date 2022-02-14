Пекин-2022 | Прыжки с трамплина. Австрия выиграла командный турнир, ROC не смогла сотворить сенсацию

На Олимпийских играх в Пекине завершился турнир прыгунов с трамплина. Победу в заключительном виде - командных соревнованиях у мужчин - праздновала сборная Австрии. Таким образом, австрийцы выиграли олимпийское золото 12 лет спустя после своего предыдущего триумфа на Играх-2010 в Ванкувере. Да и в 2006 году именно они становились олимпийскими чемпионами. Серебро на Играх-2022 - у Словении, бронза - у Германии. Команда ROC на сей раз не смогла сотворить сенсацию (коей стало серебро в смешанном командном турнире), заняв итоговое седьмое место.

Конечно, соревнования мужчин ожидали с большим нетерпением. Особенно из-за результатов в командном миксте. Тогда победу одержала сборная Словении, а большая часть лидеров получили дисквалификацию одного прыжка из-за костюмов. Поэтому Германия, Австрия, Норвегия не смогли побороться за победу. Зато второе место заняла команда ROC, а третьими стали канадцы – уникальное для обеих сборных достижение.

В мужских соревнованиях не должно было возникнуть проблем с комбинезонами, поэтому лидеры были относительно спокойны. Им нужно лишь было показать стабильные прыжки, чтобы претендовать на медали. Начало получилось оптимистичным для команды ROC – первый же прыжок Даниила Садреева вывел команду на третье место. Впереди были только норвержцы и словенцы. Однако все понимали, вряд ли удастся удержатся на такой позиции. В итоге, после первого раунда команда, где выступали еще Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов, сборная заняла седьмое место. При этом попала в финальный этап. Но уже тогда было понятно, что фавориты прилично оторвались, так что борьбы за медали не получилось.

Словения (Ловро Кос, Цене Превц, Тими Зайц, Петер Превц) вышла в финал, опережая Австрию (Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Херль, Мануэль Феттнер) на девять очков. И, казалось, именно они основные претенденты на второе золото в командных видах. Норвегия, Германия, Япония и Польша следовали за ними после первого раунда, но все равно отставали. В итоге, так и получилось – борьба между Словенией и Австрией шла до последнего прыжка. Словенцы лидировали, но Феттнер не подвел принес австрийской команде золото. Бронзовую медаль выиграли немцы. Они обошли новержцев на 0,8 балла – удивительно маленькое преимущество, учитывая, что команды набрали больше 900 очков.

Следом за Норвегией расположилась Япония и Польша. Рей Кобаяси и Камиль Стох в одиночку не смогли затащить свои команды на подиум. Команда ROC, начавшая финал на седьмом месте, на нем и удержалась. Спортсмены вели борьбу только со швейцарцами, которые в итоге стали восьмыми. Польша опередила ROC почти на 80 очков.

«Уезжаю из Китая абсолютно довольный. Настроение хорошее. Олимпиада прошла для нас с большим знаком плюс. Вся команда очень довольна. Сегодня могли выступить лучше. Но очень большую роль играла удача. Ветер вообще непредсказуемый. Прыгает один участник, за ним второй – и ветер у них совершенно разный. Оба мои прыжка были достаточно хорошими, но они получились недалекие. Не было подушки, на которой можно лететь – в воздухе особо не держало меня. Сегодня было очень холодно, поэтому старались на улице находиться как можно меньше.Пока я не думаю о завершении карьеры. Работаем дальше. Желание прыгать большое. Надеюсь, что благодаря нашей медали удастся улучшить какие-то технические моменты», – сказал лидер команды Евгений Климов, слова которого приводит официальный сайт ОКР.