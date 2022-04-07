Make Life Skate Life: Новый скейт-парк для неблагополучных жителей Триполи

Для сообщества скейтбордистов в столице Ливии Триполи наступают хорошие времена.

Make Life Skate Life (MLSL) - организация, которая строит скейт-парки в малообеспеченных регионах. Очередное ее творение совсем скоро откроется на севере Африки.

Цель проста: обеспечить безопасное и инклюзивное пространство, где люди смогут собираться вместе и строить счастливое сообщество без оглядки на этническую принадлежность, пол или религию.

«Спорт и, в частности, скейтбординг очень сильны. Думаю, самая очевидная причина, почему скейтбординг людей привлекает, - это польза, которую они получают», - сказал основатель MLSL Арне Хиллернс в беседе с Olympics.com.

«Когда вы катаетесь на скейтборде, вы находитесь на улице, двигаетесь и чувствуете себя живым. Даже просто покататься по асфальту - приятное событие. Думаю, главная причина, по которой скейтбординг способен объединять людей, заключается в том, что это новый вид спорта и он вызывает любопытство. В скейтбординге нет предвзятости, он никому не принадлежит и в то же время сверхдоступен».

Отмечая Международный день спорта на благо развития и мира, мы рассказываем, как команда MLSL продолжает свою удивительную работу и меняет жизнь людей к лучшему посредством спорта.

Малоимущие ливийцы смогут научиться кататься на скейтборде благодаря новому проекту Make Life Skate Life в Триполи.

MLSL появилась в 2012 году, когда Хиллернс и его друзья путешествовали по Индии со скейтбордами.

Они встретили группу местных жителей, которые мечтали о скейт-парке, но не знали, как его построить. Хиллернс решил не оставаться в стороне. Так появился первый в Индии общественный скейт-парк.

За последние восемь лет его неправительственная организация построила десять скейт-парков по всему миру - от общин беженцев в Ираке до фавел в Бразилии. Деньги дают краудфандинг и частные спонсоры.

«Мы работаем только с уже существующими сообществами сноубордистов, которые активны и действительно хотят что-то создать», - говорит уроженец Германии Хиллернс.

«Грубо говоря, мы просто связующее звено между строителями скейт-парков и сообществами скейтбордистов. Это дает потрясающий эффект». - Арне Хиллернс

Отдушина для ливийской молодежи

Ливия страдает от безработицы среди молодежи, составляющей 50%, плохих условий для вынужденных переселенцев и нестабильной политической ситуации.

MLSL увидела, что молодому поколению остро нужна отдушина, и решила построить в городе скейт-парк.

«Нас привели в Триполи недавние события в Ливии, связанные с «арабской весной», за которой последовала гражданская война», - рассказал Хиллернс.

«Когда к нам обратились по поводу этого проекта и мы услышали, что в Ливии есть скейтбордисты, то поняли, как мало мы на самом деле знаем о стране и ее жителях. Нам было любопытно узнать больше».

Как скейтбординг преодолевает трудности

При поддержке посольства США в Ливии и спонсоров MLSL получила землю для постройки объекта площадью 800 м². Он будет бесплатным и доступным широкой публике.

«Визы - одна из главных сложностей, с которыми мы сталкиваемся при реализации проектов. Надо помнить, что в Ливии почти нет туристов», - говорит Хиллернс.

«Но нам повезло, что власти Триполи поддерживают проект и понимают, какую пользу может принести скейтбординг».

«Ливия - наверное, одна из самых консервативных стран, где нам доводилось работать. Здесь высокий уровень гендерного неравенства. Однако скейтбординг - настолько новая и захватывающая вещь, что с его помощью люди стараются забывать о различиях».

После строительства руководители проекта намерены разбить желающих на равные женские и мужские группы, в которых в основном будут заниматься беженцы, вынужденные внутренние переселенцы и представители неблагополучных слоев общества. Доски в парке будут давать бесплатно. Защитную экипировку можно будет взять напрокат. Скейтбординг будет доступен каждому.

Скейт-парк и прокат оборудования будут бесплатными для повышения доступности.

Польза для местных жителей

Наконец, скейт-парк предоставит местным рабочие места - в магазинах сопутствующих товаров, среди менеджеров и тренеров.

«Наверное, самый важный аспект для нас - это что проектом будут управлять местные скейтбордисты. Местная молодежь участвует в планировании и разработке дизайна. Они будут помогать в строительстве, научатся основам обработки дерева, камня и металла», - продолжает Хиллернс.

«Из собственного опыта мы знаем, что вовлеченность на всех стадиях проекта позволит им ощущать себя хозяевами скейт-парка».

В настоящий момент команда MLSL реализует кампанию по краудфандингу. Строительство планируется начать в мае 2022 года.

Если все пойдет по плану, MLSL расширит свое влияние в стране и даст возможность вступить в это яркое сообщество еще большему числу людей.

«Кто знает, быть может, однажды скейт-парки появятся и в других частях Ливии, а скейтбординг сделает страну более единой».