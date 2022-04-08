Зайнаб Хуссейни: Бывшая беженка помогает другим посредством скейтбординга

Бывшая иранская беженка Зайнаб Хуссейни не понаслышке знает, что такое - недостаткок возможностей.

Однако не самые простые жизненные обстоятельства не помешали ей заниматься спортом и наслаждаться любимым делом. Настойчивость и решительность помогли ей сделать карьеру бегуньи.

Преодолев множество сложностей на своем пути, Хуссейни пообещала себе помогать другим женщинам и беженцам заниматься спортом и стала менеджером Skateistan в Афганистане.

Некоммерческая организация поддерживает детей из неблагополучных сообществ по всему миру. Дает возможность заниматься скейтбордингом и помогает с образованием. Задача Хуссейни - сделать так, чтобы дети оставались в школах и продолжали заниматься набирающим популярность в Афганистане видом спорта.

По случаю Международного дня спорта на благо развития и мира мы рассказываем, как она старается посредством спорта улучшить жизнь необеспеченных слоев общества.

Скейтистан дает возможность заниматься скейтбордингом и учиться малообеспеченным детям со всего мира

В детстве Хуссейни была беженкой в Иране. Она нашла утешение в спорте, став членом школьной команды по баскетболу.

Однако у команды не оказалось документов, чтобы зарегистрироваться в качестве спортклуба. В подростковом возрасте Хуссейни пришлось оставить баскетбол.

Она вернулась в родной Афганистан, но там было не лучше. У семьи не было доступа к воде и электричеству. Хуссейни занялась было тхэквондо. Но и его пришлось бросить, после того как полиция закрыла клуб за проведение тренировок для девушек.

«Полиция сказала, девушкам не подобает заниматься спортом, тренироваться в одном клубе с мужчинами и пользоваться теми же тренажерами» - Хуссейни в интервью Olympics.com в марте 2021 года

И все же Хуссейни нашла возможность заниматься спортом. В старших классах она присоединилась к баскетбольной команде школы.

«Нам не хватало инвентаря, не было даже бетонной площадки. Но мы усердно тренировались и смогли принять участие в предварительных соревнованиях. Мне было интересно попробовать себя в разных видах спорта, открыть свои таланты. Теперь я бегаю марафон» - добавила Хуссейни.

В 2015 году она стала первой афганской женщиной, пробежавшей марафон, а затем первым представителем Афганистана в ультрамарафоне. И это при том, что тренировалась она на улицах Мазари-Шарифа, где постоянно подвергала себя риску.

Хуссейни не только сама получает удовольствие от спорта, но и стремится помогать другим.

Она присоединилась в Афганистане к работе фонда Women for Women International. Но когда контракт истек, она не знала, чем заняться. Тут в ее жизни появился Скейтистан.

«Я искала работу в интернете и увидела, что проекту Скейтистан требуется спортивный координатор. Подала заявку. С учетом моей спортивной истории ее одобрили. Через два-три года в Скейтистан обратилась организация Free to Run. Они искали женщин для участия в ультрамарафоне», - рассказала Хуссейни.

«С этого началось мое новое приключение. Когда стали тренироваться, столкнулись с массой трудностей. Не могли найти место для занятий. Мы не могли бегать по улицам, как спортсмены в других странах, это небезопасно. Приходилось бегать по нашим маленьким домашним лужайкам. Пытались вернуться на улицу, но это было слишком опасно. Мы осознали, что Афганистан не готов принять женщин, открыто занимающихся спортом. Дома безопаснее всего», - добавила она.

«В конечном итоге мы смогли пробежать ультрамарафон вместе с участниками из многих других стран. Афганистан попал в список стран, чьи представители приняли участие в ультрамарафоне», - подчеркнула Хуссейни.

В 2020 году Скейтистан решил открыть новую школу в Бамиане - родном городе Хуссейни в центральном Афганистане, который сильно пострадал при смене политического режима. В церемонии открытия приняло участие более 300 детей.

В том же году Скейтистан получил признание своей работы - награду World Winner и награду МОК «Женщины и спорт».

«Наша цель - создавать новые возможности для местных жителей и воспитывать будущих организаторов», - сказала она в интервью платформе Skateism.

«На каждом занятии Skate and Create ученики могут предложить себя в качестве ответственного за безопасность или члена ученического совета».

Выбранные студенты могут записаться на программу для молодых лидеров. После шестимесячного обучения они получают право передавать знания другим - в классе или в скейт-парке.

С помощью спорта и образования Хуссайни улучшает жизнь множества молодых людей.

Она хочет покорять новые рубежи и видит перед собой большую цель.

«Хочу верить, что однажды в Афганистане не останется детей, которые не ходят в школу», - сказала она в беседе с Olympics.com.

«Многие дети были вынуждены бежать из своих провинций и не могут пойти в школу, потому что уже не подходят по возрасту в первый класс или потеряли документы, а без них в государственную школу не берут. Тут включается Скейтистан. Ученики могут прийти к нам, позаниматься год, и затем мы помогаем пройти юридические процедуры, чтобы их снова приняли в школу».

«Скейтбординг для всех наших учеников - это как награда. Мы ведем у них уроки. И после каждого блока предлагаем час кататься на скейте вместе с нами. Скейтборд стал самым популярным видом спорта среди девочек в Афганистане. Все потому, что Скейтистан дает детям - особенно девочкам - возможность тренироваться в безопасной среде».