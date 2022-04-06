Как звезда НБА Луол Денг укрепляет мир в Южном Судане

Большинство знает Луола Денга как легенду баскетбола, икону «Чикаго Буллз» и двукратного участника Матча всех звезд НБА.

Еще он беженец из Южного Судана и президент Федерации баскетбола Южного Судана. Денг использует спорт, чтобы находить для нуждающихся жилье, поддерживать мир и стимулировать развитие родной страны.

Старания Денга отмечены наградами. Среди них гуманитарная награда Агентства ООН по делам беженцев. Ее в 2008 году вручил Денгу один из самых больших его поклонников, бывший президент США Барак Обама.

«В мире полном конфликтов, – отметил президент, – одна из самых важных обязанностей – заботиться о невинных жертвах. Мало кто понимает это лучше, чем Луол Денг. Его стремление собственным примером вселять надежду миллионам людей мотивирует. Денг выкладывался по полной как на площадке, так и за ее пределами. Он пример для всех американцев».

В Международный день спорта на благо развития и мира мы расскажем, как звезда баскетбола старается изменить мир к лучшему.

Луол Денг (справа) в форме «Чикаго Буллз» защищается против Леброна Джеймса Фото © 2011 Getty Images

Денг родом из Южного Судана. Когда ему было три, гражданская война заставила семью бежать из страны. Отец отправил его и восемь братьев и сестер в крошечную квартирку в Египте.

Там юноша познакомился со звездой НБА Мануте Болом. Он стал его наставником и научил играть в баскетбол.

«Мануте придерживался правильных принципов. Все отмечали его рост, он был известным баскетболистом, но никогда не забывал о родине. Слава не изменила его», – сказал Денг в прямом эфире Olympics Instagram во Всемирный день беженцев (30 июня).

«Я начал играть в баскетбол только благодаря тому, что Мануте взял отпуск, чтобы помочь беженцам из Южного Судана. Если бы не такие, как он, которые не забывали о своих соотечественниках, у меня никогда бы не было такой возможности».

Путь Луола Денга в НБА

В 1993 году отца Денга арестовали по политическим причинам. Когда спустя три месяца он вышел на свободу, то забрал из Египта семью увез в Лондон.

В Англии способности Денга заметил американский баскетбольный скаут и предложил 14-летнему юноше стипендию академии в Нью-Джерси. Молодой вундеркинд снова собрал вещи и отправился в США.

Решение окупилось сполна. Он год отучился в Университете Дюка, а на драфте НБА 2004 года был выбран «Чикаго Буллз» под седьмым номером.

В 2006 году Денг стал гражданином Великобритании. Он представлял свою вторую родину на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

За 15-летнюю карьеру в НБА легкий форвард ростом 206 см дважды участвовал в Матче всех звезд и был включен в сборную всех звезд защиты в сезоне 2011/12.

Хотя большую часть жизни он провел в Европе и США, Денг никогда не забывал о своих корнях.

На протяжении всей карьеры он помогал беженцам везде, где только мог.

В 2005 году Денг основал в Южном Судане The Luol Deng Foundation. Эта некоммерческая организация помогает молодым баскетболистам. Позже он учредил Deng Camp – ежегодный летний баскетбольный лагерь для отбора одаренных британских игроков. Подобный лагерь открылся и в Южном Судане, благодаря чему местные жители получили шанс проявить себя в США.

Летом 2006 и 2007 годов Денг путешествовал по Африке, Азии и Европе в рамках социального проекта НБА «Баскетбол без границ». Он был послом благотворительных организаций School Home Support, «Потерянные дети Судана» и Всемирной продовольственной программы.

«Семейные ценности я пытался перенести в раздевалку и наоборот. Вот так спорт и повседневная жизнь сливаются в единое целое» – Луол Денг в интервью Olympics.com

Убеждения Денга заключаются в том, что правильное поведение за пределами площадки ведет к хорошим выступлениям на ней и приносит радость в повседневной жизни.

«Спорт объединяет людей. Будь то командные виды спорта или индивидуальные, вы становитесь одним целым со всеми, кто разделяет ваши цели. Это похоже на семью, где вы работаете вместе, чтобы стать лучше», – продолжает Денг в интервью Olympics.com.

«Как и в жизни, большие победы сменяются провалами, но вы не опускаете руки, стараетесь изо всех сил снова и снова. Даже когда ничего не получается, товарищи по команде и тренеры не оставят вас и всегда помогут. Семейные ценности я пытался перенести в раздевалку и наоборот. Вот так спорт и повседневная жизнь сливаются в единое целое».

Помощь Южному Судану

После Олимпийских игр-2012 в Лондоне финансирование британского баскетбола сократили.

Денг понимал, что у детей станет меньшей возможностей заниматься спортом. И в 2014 году основал DENG Academy в Брикстоне, родном районе Лондона. Цель академии – помогать молодежи раскрыть и реализовать потенциал и, возможно, пойти по стопам Денга к большим спортивным достижениям.

За карьеру игрока Денгу многим удалось помочь. После ухода из большого спорта он не только продолжает поддерживать существующие проекты, но и хочет сделать больше.

В ноябре 2019 года его избрали президентом Федерации баскетбола Южного Судана.

В феврале 2022 года фонд Денга вместе с Агентством США по международному развитию (USAID) открыли Молодежный лагерь в Южном Судане. Задачи проекта – через занятия баскетболом повышать уровень жизни в Африке и развивать важные жизненные навыки, такие как предотвращение конфликтов.

За заслуги в баскетболе в 2021 году Денгу присвоили звание кавалера Ордена Британской империи.

Это не повлияло на его скромность. В интервью Olympics.com Денг сказал, что награда досталась ему за стремление помогать тем, кому не так повезло, как ему.

«Беженец – это тот, кому удалось выжить. У него не остается выбора. Нам всем хотелось бы жить на родине, но не всегда это возможно. Чтобы получить шанс на лучшую жизнь, приходится принимать трудные решения».

«Меня знают благодаря НБА, но есть много замечательных людей, беженцев, которым нужно помочь реализовать себя. Это наша цель, наша философия, от которой мы не отступимся».