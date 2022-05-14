Легкая атлетика. Как Дик Фосбери изменил прыжки в высоту, придумав фосбери-флоп

Американец Дик Фосбери не показывал выдающихся достижений. В 16 лет он прыгал как все — ножницами и перекатом — и не мог преодолеть даже отборочные высоты для участия в различных соревнованиях по легкой атлетике. В то время рекорд был 2,28 метра, но Фосбери было до него очень далеко.

Дело было в 1960-е — время революций и перемен в мировой культуре. Американский юноша тоже решил внести свою лепту в перемены. Он не сдавался и начал менять технику прыжка в высоту так, чтобы выжать максимум из своих физических возможностей. Сначала модифицировал более простые ножницы, затем добрался и до перекатов. Менял наклон корпуса, проводил эксперименты с траекторией и дистанцией разбега. Затем он попросил разработать для него специальные кроссовки, содержащие всего один шип, — чтобы поворот ступни при толчке не вызывал почти никакого сопротивления.

Фосбери решил приземляться после прыжка совершенно новым способом, что стало возможным в том числе благодаря переменам в секторе. Раньше спортсмены приземлялись в яму с песком, потом его заменили опилками, а после мягкими матами. Вот тогда-то прыгать как Фосбери стало совсем удобно и безопасно.

Первые фотографии революционного прыжка попали в газеты в 1964 году. В 1968-м американец отправился на Олимпиаду в Мексику — трудно придумать для демонстрации своего изобретения площадку лучше! Спортсмен не был фаворитом, а его прыжки вызывали скорее неприятие. Над ними смеялись и не понимали, что происходит. Прыжок прозвали флопом, что дословно означает плюхнуться, шлепнуться или даже сесть в лужу.

Но в лужу Фосбери точно не сел. Сначала ему и еще двум спортсменам покорилась планка в 2,20 метра. Затем все испытали проблемы, но после долгой подготовки американец неожиданно взял высоту в 2,24 метра, которая не поддалась больше никому. Олимпийский чемпион решил установить планку на уровне нового мирового рекорда — 2,29 метра, но на тот момент это было недостижимо.

Время показало, что Дик Фосбери был настоящим новатором. На Олимпиаде-1980 уже 13 из 16 финалистов использовали его стиль. Сам американец после завершения карьеры поселился в небольшом городке в штате Айдахо, чтобы стать инженером, заниматься развитием своей компании и участвовать в международных спортивных организациях для развития спорта.

Такова история скромного революционера Дика Фосбери, навсегда изменившего прыжки в высоту.