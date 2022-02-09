Кирсти Мьюир: Cамая юная спортсменка в команде Великобритании удивляет в биг-эйре
Пятое место Кирсти Мьюир в лыжном биг-эйре порадовало не только ее семью, но и всех болельщиков сборной Великобритании
Кирсти Мьюир - самая юная спортсменка в команде Великобритании на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022. Она уже превзошла все ожидания в соревнованиях по лыжному биг-эйру.
Кирсти заставила гордиться не только болельщиков сборной Великобритании, но и своего папу Джима и всю семью дома в Шотландии.
Только в прошлом году она дебютировала на чемпионате мира. Пускай в Пекине-2022 медали завоевали Эйлин Гу, Тесс Леде и Матильда Гремо, 17-летняя шотландка не потерялась на фоне звезд и получила свою порцию славы.
Восьмого февраля она была главной героиней сборной Великобритании. В дебютном выступлении на зимней Олимпиаде она вышла в финал, набрав 89,25 очка в первой же попытке. Во второй и третьей Мьюир показала 67,00 и 68,25 балла.
«Я была очень рада, когда приземлила Dove 12, и затем, когда исполнила свич на Misty Nine во второй попытке. В третьей хотела как можно лучше показать грэб», - сказала она после выхода в финал.
«Сегодня надо было сделать все, что пройти дальше. Хотела показать все свое мастерство и гордиться тем, как выступила. Попробовала свои лучшие трюки».
Спустя день юная британка выступила еще лучше. В финале она в первой попытке набрала 90,25 балла.
С результатом 78,75 во втором прыжке Мьюир занимала пятое место по сумме. Чтобы опередеть Леде и вырваться на первое, нужен был блестящий последний прыжок.
Она выполнила сам трюк в воздухе, но не смогла приземлиться. Падение оставило ее на пятом месте.
И все равно внизу трассы она широко улыбнулась: «Я в порядке» и показала руками сердечко.
В интервью шотландскому каналу STV News ее папа Джим светился от гордости.
«Это было здорово. Кирсти не устает удивлять», - сказал он.
«Она была готова на все сто. Так настроена сделать все, чтобы оказаться на пьедестале».
«По поводу последнего прыжка. Она раньше никогда не пробовала его на соревнованиях и была так близка к тому, чтобы приземлить его».
Сама серебряная медалистка Лозанны-2020 позже в интервью BBC Sport назвала финал «сумасшедшим».
«Прекрасное чувство. Я не могла и надеяться на то, чтобы прыгнуть лучше, чем сегодня. Горжусь всеми девчонками», - сказала она.
«В последней попытке я попробовала Misty 10, который раньше никогда не прыгала. Но хотела попытать счастья. Рада, что решилась на это и попробовала», - добавила Мьюир.
Ее следующий старт в Пекине - 13 февраля, когда она выступит в лыжном слоупстайле. Судя по результатам, это ее любимая дисциплина на международных соревнованиях.
Какие планы после Пекина-2022?
«Надо немного наверстать по учебе, это точно, - понимает Мьюир. - Первым делом думаю о ближайших соревнованиях, а потом назад в школу».
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