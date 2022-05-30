Карате. Призеры и чемпионы Олимпийских игр побеждают на чемпионате Европы-2022

С 25 по 29 мая в турецком Газиантепе проходил чемпионат Европы по карате. На татами дворца спорта «Шахинбей» выступали суперзвезды восточного единоборства, в прошлом году проявившие себя на дебютных для вида спорта Олимпийских играх. Однако далеко не всем призерам и чемпионам Токио-2020 удалось уехать из Турции с медалями. Сборная хозяев оказалась отлично готова к чемпионату Европы и преподнесла целый ряд сюрпризов.

Так у мужчин в кумите (поединках) в весовой категории до 75 кг из всей четверки олимпийских медалистов до призов смог добраться только чемпион Игр Луиджи Буса. Итальянец занял третье место. Победу же одержал турецкий каратека Эрман Эльтемур. Одиннадцатикратный чемпион Европы и соперник Бусы по олимпийскому финалу Рафаэль Агаев довольствовался серебром в команде. В финале ведомая им сборная Азербайджана уступила Франции. Победу последней принес олимпийский чемпион в весовой категории до 67 кг Стивен да Коста. В Газиантепе на его счету также индивидуальная бронза (в финале турок Бурак Уйгур был сильнее чемпиона Европы-2021 Дионисиоса Ксеноса из Греции). В самом легком весе (до 60 кг) победа также осталась за хозяином татами — серебряным призером Олимпийских игр Эраем Самданом, одолевшим в упорном поединке чемпиона мира-2018 Анджело Кресченцо из Италии.

Самым предсказуемым получился итоговый результат в индивидуальном ката (наборе движений). У мужчин защитил титул чемпиона континента бронзовый призер Токио-2020 Али Софуоглу (Турция), опередивший вице-чемпиона Игр Дамиана Кинтеро (Испания). У женщин обладательница рекорда по количеству наград в Премьер-лиге 1, занесенного в Книгу Гиннесса и олимпийская чемпионка — 40-летняя Сандра Санчес — продолжила свою победную серию. В активе испанской легенды этот титул чемпионки Европы стал седьмым в карьере. Cамым ярким событием в кумите у женщин стал финал в категории до 55 кг. В нем украинская каратистка Анжелика Терлюга взяла убедительный реванш за проигранный финал в Токио-2020. Олимпийская чемпионка из Болгарии Ивет Горанова потерпела разгромное поражение со счетом 3:11.