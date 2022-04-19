Карате. Календарь сезона-2022

Главным событием в первом постолимпийском для карате сезоне станут Всемирные игры в Бирмингеме (США) 8-9 июля. В Алабаму по итогам жесткого отбора (тройка призеров чемпионата мира, тройка лучших по рейтингу, wildcard для хозяев и распределение по континентальным квотам) приедут сильнейшие — 48 спортсменов (по 8 в каждой из 5 весовых категорий в кумитэ у мужчин и женщин, а также по 8 в ката). На арене с грозным названием Bill Battle Coliseum болельщики насладятся состязаниями суперзвезд карате.

У мужчин в ката (набор движений, своеобразный бой с тенью) вновь встретятся между собой чемпион Токио-2020 Киюна Рио из Японии и его соперник по финалу Дамиан Кинтеро, представляющий Испанию. У женщин в аналогичной дисциплине семерка соперниц попытается сместить с королевского трона рекордсменку Книги Гиннеса 40-летнюю Сандру Санчес. В прошлом году испанской каратистке удался идеальный сезон — победы на чемпионате Европы, Олимпиаде, финале Премьер-лиги 1 и чемпионате мира.

В кумитэ (поединки) у женщин в Бирмингеме в трех категориях из пяти будут представлены чемпионки Токио-2020: Йована Прекович (Сербия, до 61 кг), Ивет Горанова (Болгария, до 55 кг) и первая золотая медалистка в истории своей страны Ферьяль Абдельазиз (Египет, до 68 кг). У мужчин в Алабаме выступят знаменосец сборной Франции на церемонии закрытия Олимпиады Стивен да Коста (до 67 кг), Луиджи Буса (Италия, до 75 кг) и Саяд Ганджзаде (Иран, свыше 84 кг).

С февраля по октябрь пройдут этапы Премьер-лиги 1 WKF (аналог Кубка мира). При этом, место финала пока держится в секрете. Важными событиями года в мире карате станут чемпионат Европы в Газиантепе (Турция) в конце мая и Панамериканский чемпионат в Кюрасао в близкие даты. В июне настанет очередь чемпионатов Океании в Новой Каледонии и Средиземноморских игр в Алжире. Июльская программа соревнований не ограничится Всемирными играми — в конце месяца состоится чемпионат Азии в Узбекистане. Закроют летний сезон Игры исламской солидарности в Турции. В сентябре календарь у каратек будет насыщенным — этап Премьер-лиги 1 в Баку, Игры Содружества в Бирмингеме (на этот раз британском) и Азиатские игры в Китае.

В октябре и ноябре настанет время итогов. Финал Премьер-лиги в октябре, юниорское первенство мира в том же месяце и чемпионат Африки в ноябре. Olympics представляет полный календарь событий в мире карате в 2022 году.

Карате. Сезон-2022. Расписание соревнований

18-20 февраля. Премьер-лига 1. Фуджейра, ОАЭ

22-24 апреля. Премьер-лига 1. Матозиньюш, Португалия

13-15 мая. Премьер-лига 1. Рабат, Марокко

25-29 мая. Чемпионат Европы. Газиантеп, Турция

26-28 мая. Панамериканский чемпионат. Кюрасао

4-5 июня. Чемпионат Океании. Нумеа, Новая Каледония

26-27 июня. Средиземноморские игры. Оран, Алжир

8-9 июля. Всемирные игры. Бирмингем, США

27-31 июля. Чемпионат Азии. Ташкент, Узбекистан

17-18 августа. Игры исламской солидарности. Конья, Турция

2-4 сентября. Премьер-лига 1. Баку, Азербайджан

6-11 сентября. Игры Содружества. Бирмингем, Великобритания

11-13 сентября. Азиатские игры. Ханчжоу, Китай

7-9 октября. Финал Премьер-лиги 1. Локация пока не объявлена

26-30 октября. Первенство мира среди кадетов, юниоров и молодежи. Конья, Турция

28-30 ноября. Чемпионат Африки. Дурбан, ЮАР

Смотреть онлайн все главные соревнования можно будет на официальном канале Международной федерации карате