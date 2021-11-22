Карате. Чемпионат мира-2021. Итоги: Чернышева и Оганнисян с медалями

Чемпионат мира по карате, проходивший в Дубае (ОАЭ) с 16 по 21 ноября, не стал безоговорочным триумфом чемпионов и призеров Олимпийских игр в Токио. Из восьмерки чемпионов Игр смогли добавить в свою коллекцию медалей еще и золото чемпионата мира только четверо: в ката исторического успеха добились испанка Сандра Санчес и японец Рио Киюна, а в кумитэ победный дубль в сезоне-2021 сделали знаменосец сборной Франции на церемонии закрытия токийской Олимпиады Стивен да Коста (весовая категория до 67 кг) и Йована Прекович из Сербии (до 61 кг).

Команда Федерации карате России увозит из ОАЭ две бронзы: отличились Анна Чернышева и Юрик Оганнисян. Чернышева, с учетом ее недавней победы в финале Премьер-лиги 1 в Москве, а также титула чемпионки континента, входила в число претенденток на медали в кумитэ (весовая категория до 55 кг). Жребий был безжалостен к сильнейшим: в третьем раунде он свел между собой финалисток Олимпиады Ивет Горанову из Болгарии и Анжелику Терлюгу из Украины. Болгарская каратистка одержала победу, но потратила много сил и в итоге только через утешительные поединки добралась до бронзы.

Чернышевой уже во втором раунде досталась бронзовая медалистка Токио-2020 Вен Цзю Юн из Гонконга. Упорный поединок завершился с разницей всего в один балл — 5:4 в пользу чемпионки Европы, которая в двух следующих раундах не позволила оппоненткам набрать ни одного балла. В полуфинале египтянка Ахлам Юссеф сразу пошла в размен и была удачливее, поведя 6:0. Чернышева успела отыграть три балла, но на большее не хватило времени. В бою за бронзу Анна не рисковала и одержала верх над Севинч Рахимовой из Узбекистана благодаря единственному юко (1:0).

В самом легком весе у мужчин (до 60 кг) бронзовому призеру чемпионата Европы-2021 Юрику Оганнисяну с трудом удалось пройти соперников по первым трем раундам, а в поединке за выход в полуфинал напрямую он уступил чемпиону мира Анджело Кресченцо из Италии 2:6. В утешительном раунде Оганнисяну для попадания в финал за бронзу хватило одного юко в поединке с мексиканцем Хосе Луке (ранее тот выбил из борьбы серебряного призера Токио-2020 Эрая Самдана из Турции). Француз Энзо Бертон уступил Юрику медаль всухую — 0:2.