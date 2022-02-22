Как опыт «золотых ветеранов» Пекина-2022 превзошел молодость

Этот заголовок во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине вызвал улыбку у болельщиков определенного возраста. Он звучал примерно так: «Золотые старички США в общем возрасте 76 лет вырывают победу в смешанном командном сноуборд-кроссе».

В спорте, который во многом предназначен для закаленных в битвах душ – когда четыре человека борются за лидерство в гонке сверху вниз по трассе, где спортсмены выполняют прыжки и повороты, старясь избежать падений – опыт – это то, что имеет решающее значение, говорит Линдси Джакобеллис.

Она должна знать.

С пятого раза 36-летняя спортсменка, которая годами доминировала в спорте, но так и не выиграла олимпийский титул, наконец-то завоевала не одну, а две золотые медали – в личном зачете, а также в смешанных командных соревнованиях с другим «золотым старичком», 40-летним Ником Баумгартнером.

Одна часть опыта Джакобеллис была болезненной, продолжительной и наделавшей немало шума. На всех зимних Олимпийских играх, начиная с 2006 года в Турине, когда дебютировали сноуборд-кросс и сама Джакобеллис, американка каждый раз ошибалась.

Джакобеллис была фаворитом соревнований, лидировала на последних метрах дистанции, немного покрасовалась, но упала и осталась с серебром. В Ванкувере-2010 она была пятой, в Сочи-2014 седьмой, а в Пхенчхане-2018 она не попала на подиум, когда лидировала большую часть в решающем заезде.

За свою карьеру Джакобеллис выиграла шесть золотых медалей чемпионата мира и 10 титулов на зимних Х Games.

Но со временем, поработав со спортивным психологом, она поняла, что это была только часть ее истории.

«Это была только одна вещь, но она не определяет тебя. Мне потребовалось некоторое время, чтобы поверить в это, просто принять и смириться. И знаете, это было частью прощения себя и обучения».

«Я пыталась работать над пониманием своих эмоций и своих реакций, в этом заключалась моя ментальная подготовка, которую я вела последние восемь лет».

На этот раз ничего подобного не было. Да, и Джакобеллис, и Баумгартнер были полностью сосредоточены, но также хотели насладиться моментом и выжать на закате карьеры все, что могли.

Баумгартнер согласен с тем, что опыт является важной частью их успеха. «Когда вы становитесь старше, вы так много узнаете о себе и о том, как катаетесь, но в моем случае вы становитесь голоднее до побед, вы хотите этого больше, потому что вы знаете, что у всего этого есть срок годности, и он приближается».

«Я пожертвовал многим, я вложил больше работы, чем когда-либо, – добавил он. – Каждый год я говорю, что работал усерднее, а они такие: "Ты говорил это в прошлом году". Тогда я говорю: "Ну, я должен работать усерднее"».

Возможно, один из факторов в случае медалистов более старшего возраста в том, что это могут быть для них последние зимние Олимпийские игры. Более «зеленый» олимпиец может подумать, что у него впереди годы. 21-летний талантливый норвежский горнолыжник Лукас Браатен был честен в оценке своих дебютных зимних Олимпийских игр. Результаты на Кубка мире дали ему надежду на то, что он может выиграть медаль. Однако он отправился домой в Норвегию с двумя DNF – что означает «не финишировал» – в слаломе и слаломе-гиганте.

В своем Instagram норвежско-бразильский спортсмен написал: «Хотел бы я поделиться фотографиями и эмоциями, наполненными радостью и счастьем, от моего собственного выступления на моей первой Олимпиаде. Но в этот раз у меня не получилось».

«Похоже на хук в подбородок справа с возвращением в реальность посреди самого крутого сезона в моей карьере».

И это еще не все

Дело в том, что Баумгартнер и Джакобеллис не являются аномалией. За два дня до окончания Олимпиады 14 из 292 медалей – почти 5 % – были выиграны лицами в возрасте 36 лет и старше. 39 медалистов были в возрасте 33 лет и старше, немногим более 13%.

В этот список также могут войти американские бобслеистки Кейли Хамфрис и Элана Майерс Тейлор, 36 и 37 лет соответственно, которые заняли первое и второе место в женском монобобе.

Бобслеистки Кейли Хамфрис и Элана Майерс Тейлор Фото © 2022 Getty Images

Так что же делает этих спортсменов способными конкурировать с голодными до побед новичками, особенно на этих зимних Играх?

Одной из причин мог быть опыт, да, но даже эти Олимпийские игры должны были быть непохожими ни на что другое для любого спортсмена. Эта Олимпиада проходила в разгар глобальной пандемии на треках и трассах, на которых у спортсменов было мало времени для тренировок.

Тем не менее, Джакобеллис соглашается, что опыт по-прежнему играет ключевую роль: «Я в этой команде 20 лет, Ник в этой команде 17 лет, мы как семья», – сказала она после гонки.

«У нас были трудные времена, мы знаем, как поддержать друг друга, мы можем посочувствовать тем временам, когда все было тяжело или когда вы переживали травму. Все это вступает в игру, когда вы можете собрать все это вместе и заставляете работать на вас.

«В сноуборд-кроссе очень сложно воспроизвести тот же сценарий, потому что есть так много неконтролируемых переменных. Эти годы позади вас действительно помогают показать лучшее выступление и сделать все правильно в нужный момент, потому что у вас есть всего несколько секунд или меньше, чтобы принять решение».

Проблемы общительных людей

По словам Джакобеллис, отвлекающие факторы больше распространены среди некоторых представителей молодого поколения.

«Восстановление, вероятно, лучшее, что может сделать спортсмен, особенно более опытный. Я определенно сосредотачиваюсь на том, чтобы обычно ложиться спать к десяти часам вечера».

«Часто более молодые ребята допоздна играют в игры, что весело, но мне нужно идти спать».

Еще одним отвлекающим фактором для более молодых спортсменов могут быть социальные сети, говорит 38-летний Бенджамин Александер, не олимпийский призер, но первый ямайец, принявший участие в соревнованиях по горным лыжам на зимних Олимпийских играх. Несмотря на то, что у него было сравнительно немного подписчиков в Instagram, пять тысяч, когда Olympics.com брал у него интервью в ноябре, он сказал, что ему не нужно использовать социальные сети так же, как это должны делать молодые спортсмены.

Бывший ди-джей и финансист, который начал заниматься спортом только в возрасте 32 лет, говорит, что не согласен с расплывчатым требованием маркетологов, требующих от спортсменов иметь миллионы подписчиков в социальных сетях, чтобы привлечь спонсорство – все это требует дополнительного времени и усилий.

Александр сказал Olympics.com, что его вовлеченная аудитория работает лучше, чем множество подписчиков. «Я знаю, что все, что мне нужно, будь то знакомство с кем-то или финансовая поддержка, находится внутри этой сети, и мне очень повезло, что она у меня есть. Если бы я был 20-летним спортсменом, у меня бы этого не было. У меня были бы мои школьные друзья и больше никого, верно? Так что это позволяет мне смотреть на социальные сети по-другому».

Бенджамин Александр Фото © Stephen Shelesky

Баумгартнер использует в качестве мотивации тот факт, что каждый год появляются новые спортсмены, стремящиеся к прогрессу. «Когда становишься старше, тяжело смотреть, как молодые ребята берут верх и пытаются вытеснить тебя из спорта».

«Пока вы готовы работать, и у вас все еще есть преданность тяжелой работе, вы действительно можете подняться на новый уровень».

Молодое поколение не может не вдохновиться этим дуэтом. Канадка Мериета Один, которая в паре с Элиотом Гронденом была фаворитом на победу в смешанных командных соревнованиях по сноуборду-кроссу, говорит о новаторской роли Джакобеллис в этом виде спорта:

«Она определенно была на вершине женских соревнований довольно давно и пыталась внести много действительно положительных изменений в этот вид спорта. Видеть, как она получает два золота на этих Олимпийских играх после стольких взлетов и падений в своей карьере – так вдохновляет».

Гронден, в свою очередь, также сказал несколько слов о Баумгартнере: «Он меня очень впечатлил. Он в два раза старше меня, и он по-прежнему такой быстрый и сегодня завоевал золото. Я так горжусь тем, что могу участвовать в гонках с ним, потому что 10 лет назад я болел за него на этапах Кубка мира. Это довольно круто».

Так в чем же секрет этих золотых старичков? Мы позволим Джакобеллис сказать нам:

«Это внутренний огонь, вера в себя, вне зависимости от того, пытаетесь ли вы получить золотую медаль или просто улучшаете свою повседневную жизнь, – сказала она. – Если вы продолжаете пытаться расти и становиться лучше, вы уже выигрываете».

Вам не нужно быть олимпийским спортсменом, чтобы следовать этому руководству.