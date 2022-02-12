Пекин-2022 | Сноуборд. Финишный рывок Джейкобеллис принес золото команде США

Командный турнир смешанных пар в борд-кроссе именно сегодня дебютировал в программе олимпийских соревнований. И первыми в истории чемпионами в этой дисциплине сноуборда стали американцы Линдси Джейкобеллис и Ник Баумгартнер, завоевавшие золотые медали Олимпийских игр в Пекине. Серебро - у спортсменов Италии Микелы Мойоли и Омара Визинтина, бронза - у команды Канады, за которую выступали Элиот Гронден и Мериета Один. Команда ROC в составе Кристины Пауль и Даниила Донских заняла восьмое место.

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