Спортивная гимнастика. Илья Ковтун: «Моя мечта – завоевать медаль на Олимпийских играх в Париже»

В прошлом году Илья Ковтун ворвался в мировую элиту спортивной гимнастики. Он завоевал бронзу чемпионата Европы в многоборье, затем сенсационно стал бронзовым призером на своем дебютном чемпионате мира. В декабре 2021 года Международная федерация гимнастики включила элемент «Ковтун» в свою систему подсчета очков для упражнения на брусьях. В 2022 году Ковтун неоднократно поднимался на пьедестал на этапах Кубках мира.

Илья Ковтун начал заниматься гимнастикой в трехлетнем возрасте в спортивной школе города Черкассы. Мальчик был очень активным и подвижным, и чтобы направить энергию в нужное русло, родители отвели его в гимнастический зал. Илья быстро влюбился в спорт и начал показывать хорошие результаты.

Родители во всем поддерживали сына. Впоследствии он рассказывал, что именно они оказали большое положительное влияние на его успехи в спортивной карьере. Еще одним вдохновляющим и мотивирующим человеком в жизни украинского гимнаста стал его личный тренер Ирина Надюк. Она видела в Илье стойкость, силу духа и волю к победе, помогала развивать эти качества, поддерживала в сложные моменты.

«Меня вдохновляют и заряжают целеустремленные люди. Я восхищаюсь олимпийским чемпионом Олегом Верняевым, призером Олимпийских игр Игорем Радивиловым. Можно сказать, что они своего рода кумиры для меня, во многом я равнялся на этих гимнастов, брал с них пример», – говорил Ковтун в интервью для сайта Международной федерации гимнастики.

Но для многих спортсменов сам Илья Ковтун уже сейчас является вдохновением и примером. На юниорском уровне украинский гимнаст заявил о себе, завоевав золото чемпионата Европы 2018 на параллельных брусьях, а также серебро в командном многоборье и бронзу в личном на чемпионате мира 2019 года. В этом же году Ковтун блистал на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку, собрав награды в командном и личном многоборье, и в финалах отдельных видов.

Илья Ковтун на чемпионате мира по спортивной гимнастике 2021 года Фото © 2021 Getty Images

В 2021 году Ковтун дебютировал на взрослом предолимпийском чемпионате Европы, который проходил в Базеле. На момент соревнований ему было 17 лет. Талантливый гимнаст завоевал бронзу в личном многоборье, став вторым самым молодым медалистом в истории взрослых чемпионатов Европы после Дмитрия Билозерчева, завоевавшего золото чемпионата Европы-1983 в личном многоборье в возрасте 16 лет.

Мой девиз по жизни – «наслаждаться моментом здесь и сейчас». Я получаю удовольствие от процесса тренировок, соревнований. При этом я очень целеустремленный человек, сейчас моя большая мечта и цель – медаль на Играх-2024 в Париже. Это дает вдохновение и стимул работать и еще раз работать.

На Олимпийских играх в Токио Ковтун занял 7-е место в личном многоборье и 11-е – в командном. Спустя три месяца на первом взрослом чемпионате мира в своей карьере украинец стал бронзовым призером в личном многоборье. В декабре 2021 года именем гимнаста был назван элемент на параллельных брусьях. Элемент включает в себя переворот назад с упора на руках, а затем поворот на четверть оборота к брусьям.

Впервые Илья Ковтун исполнил его на этапе Кубка вызова 2021 года в словенском Копере.

Параллельные брусья, несомненно, являются любимым и коронным снарядом Ильи. В текущем сезоне Ковтун завоевал три золотых медали на этапах Кубка мира в упражнениях на параллельных брусьях и серебряную медаль на чемпионате Европы в Мюнхене.