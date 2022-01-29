strongertogether: Хеффлин и Гремо. Подруги на пьедестале

Суть кампании #StrongerTogether выражает слоган «Каждый взлет, каждое падение, каждую победу мы проживаем вместе».

Когда мы верим друг в друга – мы можем свернуть горы. Вера других укрепляет нашу готовность: отважиться на прыжок, сделать трюк, дотерпеть до финиша. Мы остаемся вместе в радости и горе.

Сара Хеффлин и Матильда Гремо – воплощение духа #StrongerTogether. Четыре года назад швейцарские спортсменки вместе поднялись на пьедестал почета в слоупстайле на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Хеффлин выиграла золотую медаль, Гремо – серебряную.

Дружеские узы сыграли важную роль в этом успехе и сделали его особенным для обеих горнолыжниц.

Хотя Хеффлин набрала на 3,40 балла больше чем Гремо, они искренне радовались успеху друг друга.

«Если бы я могла решать, кто меня обойдет, я бы ни секунды не сомневалась и выбрала Сару. Это было здорово», – сказала Гремо Olympics.com.

Обе рассказали, что у них были большие планы на Играх-2018. Вместе с Джулией Танно они хотели сделать весь пьедестал швейцарским. Не сложилось. Танно травмировалась за две недели до Олимпиады-2018 и не поехала в Пхенчхан.

«У нас было сильное желание оказаться втроем на пьедестале. Это единственное, чего я хотела. Меня не волновало, сколько баллов я наберу, стану я первой или третьей», – говорит Хеффлин.

Команда близких друзей

Три призовых места стали бы лучшей наградой для швейцарской команды, которая больше похожа на семью. В этой сборной по фристайлу все – близкие друзья.

Горнолыжницы учатся друг у друга, много времени проводят вместе, делятся советами.

«Мы очень близки. Это нечто особенное, что очень нам помогает. Благодаря командному духу мы добиваемся большого прогресса», – говорит Хеффлин.

«У каждой свой путь, но мы всегда держимся вместе», – подтверждает Гремо.

Дружба не только улучшает спортивные результаты, но и положительно влияет на их повседневную жизнь.

«Я многому учусь у нее [Гремо]. Это касается не только фристайла, но и жизненных вещей. Она много знает, очень умная, с ней интересно беседовать. Здорово, что она с нами в команде», – рассказывает Хеффлин о своей соотечественнице, которая на девять лет ее моложе.

Подруги готовы делить не только олимпийский пьедестал

Хеффлин, которая начала заниматься фристайлом в 20 лет, и вундеркинд Гремо принадлежат к разным поколениям. Однако спорт и страсть к горным лыжам свели их вместе. Они крепко дружат, и дружба их сильнее соперничества. Обе ценят, поддерживают и мотивируют друг друга.

«Она замечательная подруга», – говорит Хеффлин. «Она потрясающая, умеет вдохновлять», – вторит со своей стороны Гремо.

На двоих они 12 раз поднимались на пьедестал Кубка мира, в том числе четырежды – одновременно. Попадание в тройку призеров зимней Олимпиады или другого международного соревнования с близким человеком делает этот момент еще более запоминающимся.

«Всегда лучше находиться на пьедестале вместе с подругой. И не только на олимпийском. Это очень вдохновляет», – утверждает Гремо.

Хотя обе горнолыжницы часто участвуют в одних и тех же соревнованиях, они больше подруги, чем соперницы. Их отношения не охладевают, и цель на Олимпиаду-2022 в Пекине остается прежней.

Они надеются повторить достижение своих соотечественниц Йоланды Нефф, Зины Фрай и Линды Индерганд в маунтинбайке на Играх-2020 в Токио. А именно – вместе с Танно занять все ступени олимпийского пьедестала.