60 дней до Пекина-2022: Соперники, которые делают олимпийцев сильнее #StrongerTogether

В спорте конкуренция ставит высокую планку для любого спортсмена. Сильнейшие мотивируют других расти и совершенствоваться. Самый смелый побуждает остальных рисковать и быть решительнее. Но, как это неоднократно случалось в истории Олимпийских игр, тот, кто сильнее, всегда протянет руку помощи упавшему.

До Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине осталось всего 60 дней, и Olympics.com узнал у спортсменов из разных видов спорта - хоккея, санного спорта, шорт-трека, фигурного катания, сноуборда и фристайла, об их конкурентах, которые делают их еще сильнее и дают им мощный источник вдохновения.

Санный спорт: Роман Репилов (ОКР), вдохновлен Феликсом Лохом (Германия)

Трехкратный чемпион мира и двукратный обладатель общего зачета Кубка мира Роман Репилов на пути к своей первой олимпийской медали в Пекине. Спортсмен, который сделал его сильнее на его олимпийском пути, - легендарный немецкий саночник Феликс Лох, трехкратный олимпийский чемпион.

«Раньше я расценивал Феликс Лоха как соперника, да и любого другого, кто мне мешал на пути к медалям. Я не пытался у него что-то перенять, потому что я всегда старался выработать свой стиль, я не перенимал у него какие-то черты или технику. Но когда я был последние два года в юниорах и потом перешел в основной состав, то Феликс был тем, кто меня мотивировал. Потому что он доминировал и не давал никому подойти ближе, чем на шаг и к общему зачету и к чемпионату мира. Было видно, что он заряжен и что он готовится к Олимпиаде, насколько знаю, она станет для него последней. Он был в зоне недосягаемости технологически, физически и ментально. Хорошо, что он вовремя сообразил, что ему еще надо поработать, замотивировал меня».

Репилов поздравляет Лоха на Кубке мира 2021 в Кенигсее, Германии Фото © 2021 Getty Images

Фигурное катание: Луна Хендрикс (Бельгия), вдохновленная Елизаветой Туктамышевой (ОКР)

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс отлично начала свой олимпийский сезон на Гран-при ISU в Турине, неожиданно для всех выиграв бронзовую медаль. Она призналась, что в подростковом возрасте ее вдохновляла итальянка Каролина Костнер. Накопив опыт, более зрелая Хендрикс теперь черпает вдохновение у Елизаветы Туктамышевой.

«Когда я выступала на первых чемпионатах Европы, [моим вдохновением] была Каролина Костнер, потому что она долгое время каталась на высоком уровне. Это действительно вдохновляет, если вы можете соревноваться на высоком уровне в течение стольких лет, то же самое и с Елизаветой Туктамышевой. Это по-настоящему воодушевляет, потому что она никогда не сдается и всегда старается много работать. Несколько лет назад став чемпионкой мира, а потом, пропустив несколько лет, она вернулась. Соревноваться [на высшем уровне] непросто, но она была на вершине и снова вернулась. Это действительно что-то особенное».

Хоккей: Кендалл Койн Шофилд (США), вдохновленная Йенни Хийрикоски (Финляндия)

Кендалл Койн Шофилд, капитан национальной сборной США и олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, равняется на Йенни Хийрикоски, которая считается одной из лучших защитниц женского хоккея.

"Между всеми спортсменками из разных стран возникает взаимное уважение, когда мы собираемся вместе, зная, как много мы работали и как много препятствий нам пришлось преодолеть, чтобы оказаться здесь в этот момент. Так много гендерных преград, которых мы не заслуживаем, но мы преодолеваем их вместе. Я так горжусь всеми женщинами в хоккее, их достижениями и тем, что они преодолели, чтобы быть настолько топовыми, насколько это возможно в данный момент, потому что это непросто».

«Я восхищаюсь игроком, против которой я играю, - это Йенни Хийрикоски. Я очень уважаю ее достижения. Вы всегда узнаете, когда она находится на льду. Она одна из величайших хоккеисток».

Кендалл Койн Шофилд борется за шайбу с Йенни Хийрикоски на олимпийском турнире в Пхечхане Фото © 2018 Getty Images

Шорт-трек: Семен Елистратов (ОКР), вдохновленный Шарлем Амленом (Канада)

Олимпийский чемпион Семен Елистратов, возможно, не единственный спортсмен в шорт-треке, которого вдохновляет невероятное спортивное долголетие канадца Шарля Амлена, пятикратного олимпийского призера, выступающего на Олимпийских играх с Турина-2006.

«Я восхищаюсь канадским спортсменом Шарлем Амленом. Для меня загадка, как можно выиграть титул чемпиона мира в 36 лет. Если вы посмотрите его биографию, то увидите, что с 2006 года он представлял Канаду на чемпионатах мира. В этом году наш чемпионат мира пройдет в Монреале, и он упомянул, что Пекин будет его последними Играми. Я хочу пожать ему руку. Он спортсмен, которым я восхищаюсь».

Елистратов опережает Амлена во время Олимпиады в Сочи Фото © 2014 Getty Images

Сноуборд: Оно Мицуки (Япония), вдохновленная Хлоей Ким (США)

Ожидания на Пекин-2022 у Оно Мицуки, выигравшей в прошлом году золотую медаль Юношеских Олимпийских игр, высоки. Японская восходящая звезда сменила Хлою Ким на посту чемпионки по хафпайпу, которая завоевала титул в Лиллехаммере-2016.

«Хлоя Ким уже давно впереди всех с ее множеством золотых медалей. Но она очень дружелюбна. Она никогда не ведет себя отстраненно, как лучшая сноубордистка. Я хочу быть похожей на нее».

«Сейчас я практикую то же самое, что и Хлоя в Пхенчхане. Но я знаю, что этого недостаточно. Я изучаю более сложные трюки. Также, я отрабатываю последовательные трюки: фронтсайд 1080 – кэб 1080, которые Хлоя впервые сделала на Олимпийских играх в Пхенчхане».

Фристайл: Матильда Гремо (Швейцария), вдохновленная Сарой Хёффлин (Швейцария)

Серебряная призерша Пхенчхана-2018 Матильда Гремо делиться своим восхищением коллегой и олимпийской чемпионкой Сарой Хёффлин. Две коллеги по команде вместе выиграли медали в Пхенчхане.

«Я думаю,что если кому-то суждено было тогда выиграть у меня, это должна была быть Сара. Это было действительно круто. Это очень мотивирует, и, если вам удастся сделать это один раз, вы сможете повторить. Не обязательно на Олимпийских играх, но в любом случае всегда лучше разделить подиум с кем-то, кто так близок тебе сейчас. Это было действительно вдохновляюще».

Фристайл: Алекс Холл (США), вдохновленный Фердинандом Далем (Норвегия)

Американский фристайлист Алекс Холл равняется на норвежца Фердинанда Даля и восхищается его техникой.

«Пара людей, с которыми я соревнуюсь в этом виде спорта, очень вдохновляют меня своим отношением, катанием и их трюками. Фердинанд Даль - один из них. Он один из самых стильных, плавных и креативных фристайлистов, которых я знаю. Он всегда находит способ стать лучшим на соревнованиях - и не просто благодаря вращениям. Он всегда находит способ попасть на пьедестал. Я всегда им очень горжусь».

«На мой взгляд, он прекрасно выражает мое видение фристайла. Его суть».