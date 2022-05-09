Греко-римская борьба: вид спорта, история, весовые категории, звезды

Греко-римская борьба — вид спорта с богатейшей олимпийской историей. Борьба развивалась еще в Древней Греции, а затем в Риме. На первой же современной Олимпиаде в 1896 году греко-римская борьба попала в программу Игр и с тех пор практически не покидала ее за редкими исключениями. Этот вид спорта подарил миру множество зрелищных олимпийских поединков и великих чемпионов, таких как Михаин Лопес Нуньес, Карл Вестергрен, Рудольф Свенссон, Винченцо Маэнца и других.

История греко-римской борьбы

Известный греческий атлет Тесеус ввел правило, согласно которому в поединке побеждает тот борец, что бросит другого на землю трижды. Борьбой были увлечены такие исторические личности, как Пифагор, Платон, Милон Кротонский, побеждавший на Играх шесть раз.

Римляне тоже увлеклись борьбой. Изначально она смешивалась с кулачными боями, а гладиаторы использовали еще и оружие, но это было уже далеко от классической борьбы. В конце шестого века гладиаторские бои, пережившие огромную популярность, пришли к закату. Школы тоже закрывались, в том числе по классической борьбе.

Она вернулась в Европу в конце 18 и начале 19 века. Прежде всего классическая борьбы развивалась во Франции, где появились современные правила бывшего греко-римского стиля: захваты можно делать только руками, а побеждает тот, кто укладывает противника на обе лопатки и превосходит соперника на 10 и более баллов.

Логично, что борьбу стали называть французской. Было это вплоть до 1948 года. Затем ее стали наименовать классической, а после вернулось историческое словосочетание — греко-римская борьба.

Международная федерация образовалась еще в 1912 году. Впрочем, на современных Олимпийских играх этот вид спорта, что логично, появился сразу же — в 1896 году в Афинах. Тогда соревнования прошли в открытой весовой категории и именно в греко-римском стиле. Далее классическая борьба «‎пропустила» две Олимпиады и вернулась в 1908 году, прописавшись в программе Игр на постоянной основе.‎

Технические действия в греко-римской борьбе, экипировка

Технические действия в этом виде спорта можно разделить на две категории: оцениваемые (основные технические действия) и неоцениваемые (начальные и вспомогательные действия) приемы.

Начальные — это стойки, передвижения, захваты.

Основные — это:

в стойке — броски, сбивания, сваливания;

в партере — сбрасывания, перебрасывания, перекатывания, перевороты;

в лежке — удержания, дожимы, перевороты.

В качестве вспомогательных действий можно назвать подготовительные, переходные, обманные и защитные приемы, отвлекающие маневры.

Экипировка классического борца состоит из трико, носков, борцовских кедов.

Весовые категории в греко-римской борьбе

Греко-римская борьба разделена на следующие основные весовые блоки: младшие юноши, юноши, кадеты, юниоры и взрослые.

Младшие юноши в возрасте 12-13 лет (и 11-ти — с разрешения родителей и медицинским заключением) борются в 10-ти весах от 29 до 85 кг.

Юноши в возрасте 14-15 лет выступают в 10-ти категориях от 32 до 120 кг.

Кадеты возраста 16-17 лет или 15-ти лет с медзаключением и разрешение родителей выступают в 10-ти весах от 55 до 130 кг.

Юниоры от 18 до 20 лет (а также 17-ти со спецразрешениями) соревнуются в категориях от 55 до 130 кг.

Взрослые — от 20 лет — также борются в весах от 55 до 130 кг.

Звезды греко-римской борьбы (самые титулованные олимпийцы и не только)

Михаин Лопес Нуньес (Куба) — единственный в истории 4-кратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, побеждавший на Играх в 2008, 2012, 2016 и в Токио-2020. Михаин Лопес Нуньев продолжает карьеру и имеет шансы выступить в Париже-2024.

Карл Вестергрен (Швеция) — трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, самый титулованный шведский борец-классик в истории.

Рудольф Свенссон (Швеция) — двукратный олимпийский чемпион и серебряный призер Игр.

Винченцо Маэнца (Италия) — двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион Италии.

Хамид Сориан (Иран) — олимпийский чемпион и 6-кратный чемпион мира, первый олимпийский чемпион из Ирана по греко-римской борьбе.

Программа Олимпийских игр

Борцы греко-римского стиля на Олимпиаде разыгрывают медали в шести весовых категориях — до 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг.