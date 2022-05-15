Гребля на байдарках и каноэ. Календарь сезона 2022 года

Гребля на байдарках и каноэ постепенно выходит из зимне-весенней паузы. Уже прошли некоторые соревнования в Азиатской конфедерации, а в конце мая спортсмены начнут выступления в Европе. Традиционно начнется отбор на Олимпийские игры – набор очков будет происходит во время этапов Кубка мира: именно эти соревнования приносят рейтинг. Также важно обратить внимание на чемпионаты Европы и мира, которые пройдут в августе. Этот сезон станет первым без явных коронавирусных ограничений, поэтому стоит ожидать на стартах сильнейших спортсменов.

В соревнованиях женщин на байдарках интересно будет следить за очередными достижениями Лизы Кэррингтон. Пятикратная олимпийская чемпионка в этом сезоне обыграла на чемпионате Новой Зеландии действующую чемпионку мира на дистанции 500 м Эйми Фишер. Именно Кэррингтон будет представлять страну на чемпионате мира в августе, также как и на своей любимой дистанции 200 м.

Отметим, кстати, что соревнования на байдарках-одиночках на дистанции 200 м и среди мужчин, и среди женщин исключены из программы Олимпийских игр-2024. Эти две квоты увеличат программу гребного слалома, в которую добавится экстрим-слалом в каноэ среди мужчин и женщин. Данное решение принято Международным олимпийским комитетом после обсуждения с Международной федерацией гребли на байдарках и каноэ.

Кто будет лидером среди каноисток? Многократная чемпионка мира и призер Олимпийских игр-2020 Лоренс Венсан-Лапуант из Канады объявила о завершении карьеры. В Токио ее обыграла 19-летняя Невин Харрисон из США, чемпионка мира-2019, ставшая первой в истории олимпийской чемпионкой в каноэ среди женщин. Продолжит ли она свои успехи?

В мужской гребле на байдарках и каноэ тоже есть интересная интрига. В гребле на каноэ на дистанции 1000 метров, вероятно, придет время чеха Мартина Фуксы. У спортсмена пять серебряных медалей чемпионатов мира. И почти всегда он уступал Себастьяну Бренделю. Однако в этом сезоне немец, скорее всего, не будет выступать. Поэтому Фукс становится основным претендентом на то, чтобы все-таки завоевать золотую медаль. Также среди претендентов на победу Исакиас душ Сантуш из Бразилии и Конрад Шейбнер из Германии.

В 29 лет Фукс находится на пике формы. А первый этап Кубка мира пройдет в его родной Чехии. Так почему бы не начать побеждать сразу?

Календарь соревнований в гребле на байдарках и каноэ-2022

Кубок мира (отбор на Олимпийские игры 2024 года)

20-22 мая. Рачице, Чехия. Мужчины. Женщины

26-29 мая. Познань, Польша. Мужчины. Женщины

12-14 августа. Быдгощ, Польша. Мужчины. Женщины

18-21 августа. Мюнхен, Германия. Мужчины. Женщины

26-27 августа. Финал Кубка мира. Оклахома, США. Мужчины. Женщины

Чемпионат мира

3 августа – 7 августа. Галифакс, Канада. Мужчины и женщины

Чемпионат Европы

23-26 июня. Белград, Сербия. Мужчины и женщины до 23 лет

18-21 августа. Мюнхен, Германия. Мужчины и женщины