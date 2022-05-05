Гребной слалом. Календарь соревнований 2022 года

В олимпийской дисциплине гребной слалом постепенно запускается сезон. Первые старты прошли еще в феврале, однако самое интересное традиционно начнется ближе к лету. Этот год, по задумке Международной федерации гребли на байдарках и каноэ, станет временем возвращения всех крупных турниров. Ведь в 2021-м, как и 2020-м, многие соревнования отменялись из-за пандемии и никак не удавалось провести полноценный сезон.

Сезон важен и тем, что летом начинается отбор на Олимпийские игры-2024. Традиционно спортсмены будут набирать очки на этапах Кубка мира. Именно эти баллы попадают в общий зачет квалификационного турнира. Всего в этом году пройдет 5 этапов. А еще – чемпионат мира и континентальные первенства. Так что уже будут понятны основные фавориты на попадание в Париж. Вместе с тем продолжатся рейтинговые соревнования в Кубке ICF. Очки за результаты в этом турнире не включают в рейтинг отбора на Игры, однако победа в общем зачете котируется очень высоко. Кроме того, уже прошло несколько этапов Кубка Европы. Так что спортсмены постепенно готовятся к этапам Кубка мира.

Интересно, что в этом году чемпионат Европы по сути глобально откроет сезон на европейском континенте. Он пройдет с 26 по 29 мая в Словении. Через две недели после него состоится первый этап Кубка мира.

Фаворитами традиционно будут представители центральной Европы – 25-летний чех Лукаш Роган готов взойти на Олимп международного гребного слалома после серебра Токио-2020. Он имеет все шансы стать приемником обладателя золота Игр Беньямина Савшека из Словении. Роган уверенно готовится к сезону и готов победить уже на первом домашнем этапе. У женщин все внимание к немке Риккарду Функ и испанке Маялен Шурро. Обе они в отличной форме и наверняка продолжат борьбу в этом сезоне.

Напомним, что по решению Международной федерации гребли на байдарках и каноэ спортсмены из России и Беларуси отстранены от участия в международных соревнованиях.

Календарь соревнований по гребному слалому в 2022 году

Кубок мира (отбор на Олимпийские игры 2024 года)

10-12 июня. Прага, Чехия. Мужчины. Женщины

17-19 июня. Краков, Польша. Мужчины. Женщины

24-26 июня. Любляна, Словения. Мужчины. Женщины

26-28 августа. По, Франция. Мужчины. Женщины

2-4 сентября. Финал Кубка мира. Ла Сеу, Испания. Мужчины. Женщины

Чемпионат мира

5-10 июля. Ивреа, Италия. Мужчины. Женщины до 23 летевший

26-31 июля. Аугсбург, Германия. Мужчины. Женщины

Чемпионат Европы

26-29 мая. Липтовски-Микулаш, Словакия. Мужчины. Женщины

11-14 августа. Ческе-Будеевице, Чехия. Мужчины. Женщины до 23 лет

Рейтинговые гонки

30 апреля – 1 мая. Краков, Польша. Мужчины. Женщины

30 апреля – 1 мая. Сео-Де-Уржель, Испания. Мужчины. Женщины

7-8 мая. По, Франция. Мужчины. Женщины

28-29 мая. Мерано, Италия. Мужчины. Женщины

4-5 июня. Аугсбург, Германия. Мужчины. Женщины

30-31 июля. Прага, Чехия. Мужчины. Женщины

9-11 сентября. Братислава, Словакия. Мужчины. Женщины

17-18 сентября. Лондон, Великобритания. Мужчины. Женщины